台好心肝延燒 黃珊珊:若指示給疫苗 不會有人放過我

黃珊珊提到，防疫期間，她收到相當多請託，但能做、不能做？這條線在心裡都有一把尺。很多東西很無奈，但能做不能做是沒有模糊地帶。圖／北市府提供

好心肝特權疫苗 爭議，北市議員簡舒培今天公開市府內部群組對話截圖，指好心肝董事長許金川曾傳訊「謝謝珊珊副市長」，遭外界質疑，是否黃珊珊指示衛生局給好心肝疫苗？黃珊珊今天召開記者會表示，過程中好心肝有透過朋友傳訊息，但她都沒有轉傳。

黃珊珊說，「若是我指示衛生局，核發這115瓶疫苗給好心肝，調查過程裡面，不會有人放過黃珊珊。」

黃珊珊今天在記者會上，公開她6月6日至6月8日，好心肝透過友人Ben希望成為疫苗合約診所的所有對話，黃珊珊說，她跟許金川除了一次龍山寺防治活動碰過面，但兩人不認識，也沒有聯絡過，許金川都是透過朋友代轉，希望好心肝成為合約疫苗診所，甚至朋友也不知道，為什麼許要謝謝黃珊珊？

黃珊珊說，議員簡舒培公布的Line截圖，都是好心肝私打事件之後的截圖，事情發生之後，她有在市長柯文哲 也在府級工作群組內，貼出許金川透過她朋友傳訊的內容，衛生局長黃世傑才將訊息轉貼到衛生局群組。

甚至當時黃世傑6月9日一早，也在府級工作群組回「好心肝是合約診所，可以打，昨天配發100瓶，今天要去查是否打在符合資格對象」，黃說，她當時也在群組中表達，應該只能打醫護人員，請衛生局回應，並要求好心肝部分先澄清。

台北市副市長黃珊珊今天下午三點，緊急召開記者會說明好心肝事件，黃珊珊表示，許金川是從6月6日起，不斷透過朋友傳訊息表達，希望成為台北市的合約診所，直到6月8日的簡訊，她都沒有回，因當時那段期間，她因身體有點狀況晚上都在仁愛醫院，直到6月9日爆出好心肝私打疫苗，她才請朋友給許金川的電話。

黃珊珊說，她當民代數十年，合法？不合法？心裏都有一把尺，很多請託都是到她為止。扛下人情壓力，維持心中的那一條線。對於議員質疑，黃珊珊與許金川認識，並有很多往來？黃珊珊今天表示，鄭重澄清，絕無此事。

黃說，「若是我指示衛生局，核發這115瓶疫苗給好心肝，調查過程裡面，不會有人放過黃珊珊，」整件事很清楚，她有收到簡訊，但沒有轉給任何人，等到事情發生，事後想起來，才轉給同仁調查」。

黃珊珊也說，好心肝事件，她第一時間就告知市長柯文哲，今天將所有Line訊息公開，過程中接到訊息之所以沒有轉傳，這是身為首長要自己檢視，這是能不能做的事情。

黃珊珊提到，防疫 期間，她收到相當多請託，但能做、不能做？這條線在心裡都有一把尺。很多東西很無奈，但能做不能做是沒有模糊地帶。

黃珊珊說，議員簡舒培有疑慮，可以問她，過去議會同事也都應該相信黃珊珊的人格，這次的好心肝事件，大家都很受傷，尤其衛生局同仁付出很多代價，衛生局長黃世傑也請假接受調查，盼整件事回歸真相，她本人坦蕩蕩，資料都可以交給政風及檢調調查。