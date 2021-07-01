陳時中戴「戰貓口罩」 台國家隊特製感謝美贈疫苗

陳時中戴「戰貓」口罩引發熱議 美國捐贈台灣的250萬劑莫德納疫苗1日開打，衛福部長陳時中在下午的中央流行疫情指揮中心記者會戴上印有美國國旗與繫上台灣國旗領巾的「戰貓口罩」，引起網友討論，許多人表示很想要、在哪裡可以購買。（中央流行疫情指揮中心提供）中央社 110年7月1日

台衛福部長陳時中今天戴上「戰貓口罩 」引起熱議。民進黨立委吳思瑤等透露，這是廠商為感謝美國 與駐美代表蕭美琴的特製版口罩，黑貓代表蕭美琴，「Strong Together」字眼是蕭美琴的建議，並特別選在美方所贈莫德納疫苗開打這天戴上。

美國捐贈台灣 250萬劑莫德納（Moderna）疫苗今天開打，衛生福利部長陳時中在中央流行疫情指揮中心記者會，戴上印有美國國旗與一隻圍著中華民國國旗領巾的「戰貓口罩」；許多網友看到後表示很想擁有，紛紛詢問哪裡可購買。

民進黨立委邱議瑩接受中央社採訪時透露，廠商主動聯絡她，希望設計一款戰貓口罩，表達對美國與蕭美琴的感謝之意。

邱議瑩說，一開始有幾款不同選擇，但因為要呈現「戰貓」意象，卻又不知道「戰貓」是什麼？剛好蕭美琴有養一隻黑貓，「乾脆把美琴的那隻黑貓帶出來」、代表蕭美琴。

邱議瑩表示，黑貓脖子上圍著台灣國旗，表示這隻戰貓代表的是台灣，且在口罩上的比例跟美國國旗差不多大小；此外，口罩上的「Strong Together」字眼，則是來自蕭美琴的建議。

由於蕭美琴尚未收到這款「戰貓口罩」，邱議瑩說，今天是美方贈送的疫苗開打日，等於提早代替蕭美琴感謝美國；而昨天收到口罩後就送到疾病管制署，陳時中等人很開心，決定在記者會一起戴上戰貓口罩。

民進黨立委吳思瑤也在臉書放上與黑貓的合照，表示「跟家中黑貓一起，戴上特製『台灣戰貓口罩』。」她接受中央社記者電訪時說，口罩國家隊成員之一的生醫公司，知道蕭美琴不僅是貓奴、就任時說過要發揮戰貓精神，所以特別設計一款貓圍著中華民國國旗的口罩，既感謝美方也感謝蕭美琴，並表達台美友好。

民進黨立委蘇巧慧、林楚茵也在臉書貼文戴上戰貓口罩，感謝美國及駐美外交團隊的努力。蕭美琴則在臉書發布自拍照說，「我的戰貓口罩還沒收到」，先謝謝全世界跟台灣站在一起的朋友。