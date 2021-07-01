台彰化防疫旅館惡火 4死21傷

彰化喬友大樓火警，消防局以雲梯車協助防疫旅館內檢疫者脫困，並立刻請他們穿上防疫隔離衣。記者林敬家／攝影

台灣彰化市喬友大樓防疫旅館 30日晚火警，火勢不算大，但煙囪效應卻讓3名守在房間等候救援的居家檢疫者、1名用罄空氣瓶的消防員等4人嗆死，另有包括兩名消防員在內的22人受傷。死者親友質疑，消防局為了防疫考量，不讓居家檢疫者離開房間才錯失疏散時機，將提國賠。

30日晚7點48分，消防局接獲火警報案趕抵，火勢原控制在2到4樓，但疑因強力水柱滅火導致濃煙直竄防疫旅館，在深夜緊急動用3輛雲梯車從高空射水壓制，再分頭搶救居家檢疫者。

彰縣府：關房門阻濃煙

當時，防疫旅館內已滿布濃煙，消防員逐層搜救引導受困者疏散，1日凌晨一時許在9樓找到已無呼吸心跳的倪誌謚，後來發現消防隊員陳志帆失聯，再度逐層逐間搜索，在9627房浴室發現陳志帆已無生命跡象，之後又找到傳教士陳建光及印尼 籍女移工妮溪，送醫均不治。

彰化縣長王惠美表示，在搶救時確有防疫的顧慮，但消防局和檢疫對象通電話時，有提醒安全為第一優先考量。現場指揮官彰化縣消防局第一大隊長劉錫垣說，濃煙瀰漫，就地避難是適當因應方式，因此要求檢疫者關房門阻絕濃煙並延長救援時間，後來因為火勢突然坐大，現場高溫影響救災，才發生死傷憾事。

疑2樓歇業KTV起火

劉錫垣指出，初步研判起火點在2樓，2、3樓是歇業KTV，堆滿易燃物，原只是悶燒，半小時後火勢擴大，濃煙沿樓梯往上竄，當時樓梯間溫度很高，搶救人員多次嘗試沿樓梯上到防疫旅館都失敗，最後動用3輛雲梯車邊灌救、邊搭雲梯派員進去。

他說，檢疫房間很多，濃煙中形同迷宮，必須分批派員逐層逐間搜索，逐一救下來才花費很多時間；消防局動用58輛各式消防車及18輛救護車，花了近9小時，直到1日清晨4時35分才撲滅殘火。消防局初判起火點在2樓，電線走火或遭縱火要進一步釐清。

4罹難者受困9樓嗆死

這場意外造成4死、22傷。死者是彰化縣消防局第一大隊東區分隊員陳志帆（33歲）、傳教士陳建光（59歲）、倪誌謚（33歲）及印尼籍女移工妮溪（43歲）；檢方相驗發現4人均受困於9樓，未被火灼傷，都是濃煙導致窒息死亡。22名傷者包括兩名消防員、1名旅館員工，29名居家檢疫者中有19人受傷送醫。

劉錫垣說，消防局派6人分3組上樓協助住戶撤離或避難，陳志帆與隊員陳佑維同組，因濃煙伸手不見五指，陳佑維摔傷送醫，陳志帆獨自在9樓搜救，研判可能誤闖浴室沒窗戶的房間罹難。陳佑維心有餘悸說，「火場9樓都是煙，我們迷向了」。

火車站前地標4度火警

15層的喬友大樓位在彰化火車站前，曾是彰化市地標，因管理不善致商機不振，之前已遭三次祝融；目前1樓經營電子遊戲場，其餘樓層堆積雜物，其中7、8、9樓裝修後於去年3月變身「百香果」商旅，新冠肺炎疫情爆發後轉為防疫旅館。