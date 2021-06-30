台灣無mRNA技術？立委：翁啟惠2018年已申請相關專利

台灣 本土疫情持續蔓延，疫苗 取得卻捉襟見肘。衛福部長陳時中5月底於立法院表示，去年原談疫苗代工，因國內mRNA技術不成熟告吹。國民黨立委李貴敏調查發現，其實中研院2018年已有相關技術，專利掛在前院長翁啟惠與翁的助理所有。

李貴敏呼籲，既然台灣已有mRNA技術，台方應積極向美方爭取如莫德納等mRNA疫苗代工，以因應將來新冠肺炎將常態、流感化後疫苗所需，也扶植台灣下一個生技產業。

李貴敏表示，台灣現在到處求疫苗，現在美國 願給台灣疫苗，不也是擔心台灣科學園區遭受疫情衝擊，影響晶片供應，這都是談判籌碼，如果能取得美國授權代工莫德納疫苗，有疫苗，別人需要你時話語權就會出來。

李貴敏指出，翁啟惠與助理2018年有跟美國申請一個與mRNA技術相關的專利申請，在台灣也有，mRNA在台灣不是新的技術，只是過去沒有用在疫苗研發上，陳時中5月28日答詢所說有誤。

李貴敏說，既然台灣本來就有這個技術，技術應下放到民間，對中研院與翁啟惠而言都能坐享權利金，將來做的好，中研院下階段研發資金也會更充裕；對老百姓而言，最壞有疫苗代工能力，也不用一直要跟國際伸手。

李貴敏認為，如果台灣能代工莫德納等疫苗，對美國也是贏，因為現在疫苗缺乏，台灣加入代工也可讓產能盡量擴充。

李貴敏說，台灣半導體產業被覬覦，技術可能流出，要尋找下個產業；現在全球需要疫苗，代工練兵，讓製程愈來愈好，創造下一個生技業的台積電，之後就算新冠肺炎疫情結束，也可能有其他變種病毒，台灣還是持續有疫苗製造能力。