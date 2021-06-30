台美TIFA復談成果 五大關鍵議題一次看

睽違5年的台美TIFA 會議今天復談，會中達成多項共識，也奠定推進洽談雙邊貿易協定（BTA）的基礎，是台美關係的一大進展，以下五大關鍵議題，帶讀者一次了解TIFA的重要意義。

一、TIFA復談成果

兩大主軸：如何深化雙邊關係、協助疫後復甦。

雙方共識重點：1、台美關係密切，未來不會只透過一年一度的TIFA會議進行溝通，將就不同項目成立工作小組，全年度就個別議題展開討論。雙方同意在TIFA 下成立新勞工小組。

2、台灣 在會中表達簽署雙邊貿易協定（BTA）意願，美方對此表示了解，也相當希望雙方朝深化、提升關係上努力。

3、承諾強化互動解決貿易問題，包括美豬美牛業者所面臨的市場准入壁壘。

4、支持致力強化重要供應鏈的安全及韌性。

5、台灣提出疫苗授權代工想法，美方釋出善意，允諾繼續往下討論。

二、TIFA是什麼？

台美自1994年簽署「貿易暨投資架構協定」（Trade and Investment Framework Agreement，TIFA）後，迄今已召開11次台美TIFA會議，是台美雙方目前最重要雙邊經貿高層諮商管道，對台美雙邊經貿關係的發展，具有重要指標意義。

第1屆TIFA會議於1995年召開，其後會議分別於1997、1998年、2004年、2006年、2007年、2013年、2014年、2015年、2016年舉行，以及今天舉行的第11屆會議。

很多人會把TIFA和自由貿易協定（FTA）混為一談，但TIFA基本上只是一個雙方對話的平台，討論雙方共同關切議題，以堆積木的方式，逐步消除雙邊的貿易障礙、推動貿易及投資合作。

三、 TIFA層級

歷屆TIFA會議輪流在華府、台北舉行，自2004年起，台美雙方協議將TIFA由經濟部國際貿易局局長、美國 貿易代表署（USTR）助理貿易代表層級，提高為次長級對話。

2016年由時任經濟部次長、兼行政院經貿談判辦公室副總談判代表王美花與美國貿易代表署（USTR）副貿易代表何禮曼（Robert Holleyman）共同主持會議。

今年TIFA會議因疫情影響，改採線上會議，台灣由副總談判代表楊珍妮主談，美方因副貿易代表懸缺，改由助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）率美方各單位與談。

四、TIFA與FTA/BTA有什麼不同？

如上所述，TIFA只是平台，雙方藉此對話，以堆積木方式處理經貿議題。

BTA則是雙邊貿易協定，屬於自由貿易協定（FTA）的一種。事實上，國際間簽署貿易協定的名稱多元，除FTA、BTA外，還有經濟夥伴協定（EPA）、經濟合作協定（ECA）等，採取包括降低彼此關稅、減少其他規費，目的都是排除彼此進行自由貿易的障礙，互相開放市場，具有高標準、高品質、整體性等特質。

台灣即希望透過TIFA等管道，逐步推動和美國簽訂BTA。

五、 TIFA召開曾數度受阻，為什麼？

2008年至2012年期間，台美TIFA會議因美國牛肉進口議題而停開，直至2012年9月台灣公布牛肉萊克多巴胺最大殘留容許量（MRL）標準，讓美牛逐漸恢復往年進口量，才促成2013年第7屆會議復談，但中間已中斷5 年多。

但台灣對美豬美牛的進口限制，仍被美方視為貿易障礙，近幾年談判主責單位USTR對於制度化召開會議態度較為消極，2016年開完第10屆會議後就停擺。

台灣於今年起進一步放寬含萊克多巴胺美國豬肉以及30月齡以上的美國牛肉進口，半年後，政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中6月10日與美國貿易代表戴琪首度召開視訊會議，確立重啟TIFA會談。