台美TIFA睽違5年復談 30日上午登場

睽違5年的台美TIFA會議台灣時間30日上午透過視訊舉行。台灣方面主談人為台美事務委員會主委楊珍妮（右），美方將由USTR助理貿易代表麥卡廷（左）與談。（左圖取自美國駐港領事館網頁hk.usconsulate.gov；右圖為中央社檔案照）

睽違5年的台美TIFA 會議在台灣 時間30日上午透過視訊舉行，台美都將此視為雙方關係的進一步深化，除討論強化供應鏈韌性、疫苗進出口程序簡化等，預料也將觸及推動洽簽台美雙邊貿易協定（BTA）議題，備受矚目。

台美貿易暨投資架構協定（TIFA）2016年舉行第10屆會議後停擺，行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，10日晚間與美國 貿易代表戴琪召開視訊會議後，確認將以視訊方式召開第11屆TIFA會議。

第11屆TIFA會議台灣時間30日上午7時舉行，預計中午12時結束，台美主談單位分別為行政院經貿談判辦公室、美國貿易代表署（USTR）。雙方預計就智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、法規透明化、投資、供應鏈、非市場經濟、金融服務、環保及勞工權利等11項議題展開對話。

這次台灣方面的主談人楊珍妮出身於經濟部經貿體系，是首位女性貿易局長，現任台美事務委員會主委、行政院經貿談判辦公室副總談判代表。美方USTR將由助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）率美方各單位與談。

楊珍妮過去跟隨行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中與前經濟部長陳瑞隆，在台灣加入世界貿易組織（WTO）入會談判時擔任重要幕僚角色，熟悉多邊經貿談判，並曾派駐日內瓦；楊珍妮過去在WTO多邊貿易累積豐富經驗，是經貿談判老手，因此接下此次台美談判的重任。

台美自1994年簽署「貿易暨投資架構協定」（TIFA），共召開10次台美TIFA會議，起初由經濟部貿易局長層級為主談人；2004年、第4屆起拉高層級為經濟部次長，最近一次為2016年時任經濟部次長王美花為主談人。今年由行政院經貿談判辦公室負責，這也是楊珍妮首度擔任TIFA主談人。

在供應鏈議題方面，將探討台美如何深化合作並加強韌性，先前美國政府匡列半導體、藥品、特殊礦物與電池為關鍵項目，由於台灣擁有最先進半導體製程與國際地位，預料美方將在半導體有所著墨。

至於在藥品與醫療器材部分，由於美國為了擴增全球COVID-19疫苗產能，是否能協助台灣爭取代工疫苗，外界也十分關心。

這次會談將觸及簡化疫苗、醫療物資進出口程序，蔡英文總統昨天發表談話指出，這些實質合作對疫情控制將帶來重要助益，請談判團隊全力以赴。

台灣積極推動和美國洽簽BTA，駐美代表蕭美琴表示，中斷多年後復談的TIFA將為雙邊經貿合作奠定重要基礎，期盼雙方逐步累積的善意和互信，能成為未來洽簽雙邊貿易協定的動能。