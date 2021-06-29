立陶宛社福機構驚見捐款暴增 全來自台灣 為報疫苗之恩

立陶宛22日宣布捐贈台灣2萬劑疫苗，當地社福機構「高風險懷孕中心」收到大批來自台灣的捐款。（圖取自立陶宛高風險懷孕中心網頁neplanuotasnestumas.lt）

立陶宛 22日宣布捐贈台灣 2萬劑疫苗，台灣隨即湧現搶購立國商品「報恩」潮，也有民眾捐款給當地社福機構。近日就有立陶宛弱勢懷孕女性支持機構收到多筆來自台灣的捐款，直呼台灣民眾的善心令人震驚。

美國 非營利組織Give2Asia亞太經理張瀞仁在臉書分享立陶宛「高風險懷孕中心」（Krizinio nėštumo centras）來信，表示中心近日有87筆新捐款湧入，「全部來自台灣」，且透過網路平台捐款的台灣民眾還留言「來自台灣的愛」、「台灣愛立陶宛」等。

中心代理執行長尼維列內（Simona Nevieriene）表示，看到這些留言，她「更驚訝了」，而且善款還持續湧入，她不知該如何表達感謝才好。

她寫道，期待立陶宛捐贈台灣的疫苗能拯救寶貴生命，而台灣的捐款也將救助立陶宛民眾。「高風險懷孕中心」支持社會、經濟弱勢懷孕女性及她們的孩子，提供物質、心理諮商等服務。

根據張瀞仁的個人官網資料，她是Give2Asia管理日本、阿富汗、蒙古、澳洲等共計25個亞太國家的慈善項目，此前曾從事運動經紀，也曾在美國州政府任職，負責亞洲與美國雙邊商務、採購、貿易相關專案。

張瀞仁自認是「內向者」，在臉書經營私密社團「內向者小聚場」，2018年在台灣出版暢銷書「安靜是種超能力」。

她23日在臉書個人粉絲專頁分享，為感謝立陶宛的善意，她向當地非營利組織「媽媽聯盟」（Mothers' Union）捐款，這個組織主要幫助罹患癌症的小朋友及他們的家人，提供醫療服務、設備及經濟支持。

張瀞仁提到，疫情嚴峻之下，想必有很多醫療資源受排擠，希望自己可幫上一點忙。

除了「媽媽聯盟」、「高風險懷孕中心」，張瀞仁指出，台灣民眾也可考慮捐款給立陶宛「兒童癌症基金」（Children Cancer Fund Rugut），協助機構取得治療所需藥物、器材、檢測等。