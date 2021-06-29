我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留

俄勒岡州波特蘭氣溫116度 戶外活動一律暫停

立陶宛社福機構驚見捐款暴增 全來自台灣 為報疫苗之恩

中央社台北29日電
立陶宛22日宣布捐贈台灣2萬劑疫苗，當地社福機構「高風險懷孕中心」收到大批來自台灣的捐款。（圖取自立陶宛高風險懷孕中心網頁neplanuotasnestumas.lt）
立陶宛22日宣布捐贈台灣2萬劑疫苗，當地社福機構「高風險懷孕中心」收到大批來自台灣的捐款。（圖取自立陶宛高風險懷孕中心網頁neplanuotasnestumas.lt）

立陶宛22日宣布捐贈台灣2萬劑疫苗，台灣隨即湧現搶購立國商品「報恩」潮，也有民眾捐款給當地社福機構。近日就有立陶宛弱勢懷孕女性支持機構收到多筆來自台灣的捐款，直呼台灣民眾的善心令人震驚。

美國非營利組織Give2Asia亞太經理張瀞仁在臉書分享立陶宛「高風險懷孕中心」（Krizinio nėštumo centras）來信，表示中心近日有87筆新捐款湧入，「全部來自台灣」，且透過網路平台捐款的台灣民眾還留言「來自台灣的愛」、「台灣愛立陶宛」等。

中心代理執行長尼維列內（Simona Nevieriene）表示，看到這些留言，她「更驚訝了」，而且善款還持續湧入，她不知該如何表達感謝才好。

她寫道，期待立陶宛捐贈台灣的疫苗能拯救寶貴生命，而台灣的捐款也將救助立陶宛民眾。「高風險懷孕中心」支持社會、經濟弱勢懷孕女性及她們的孩子，提供物質、心理諮商等服務。

根據張瀞仁的個人官網資料，她是Give2Asia管理日本、阿富汗、蒙古、澳洲等共計25個亞太國家的慈善項目，此前曾從事運動經紀，也曾在美國州政府任職，負責亞洲與美國雙邊商務、採購、貿易相關專案。

張瀞仁自認是「內向者」，在臉書經營私密社團「內向者小聚場」，2018年在台灣出版暢銷書「安靜是種超能力」。

她23日在臉書個人粉絲專頁分享，為感謝立陶宛的善意，她向當地非營利組織「媽媽聯盟」（Mothers' Union）捐款，這個組織主要幫助罹患癌症的小朋友及他們的家人，提供醫療服務、設備及經濟支持。

張瀞仁提到，疫情嚴峻之下，想必有很多醫療資源受排擠，希望自己可幫上一點忙。

除了「媽媽聯盟」、「高風險懷孕中心」，張瀞仁指出，台灣民眾也可考慮捐款給立陶宛「兒童癌症基金」（Children Cancer Fund Rugut），協助機構取得治療所需藥物、器材、檢測等。

台灣 立陶宛 美國

上一則

台雙北夜市 先微解封 屏東枋山傳播鏈累計14人染Delta

延伸閱讀

法新社統計：全球接種COVID-19疫苗總數逾30億劑

法新社統計：全球接種COVID-19疫苗總數逾30億劑
保存溫度過低呈膠狀 泰國官方收回百瓶科興疫苗

保存溫度過低呈膠狀 泰國官方收回百瓶科興疫苗
臉書傳打AZ疫苗會終身失智 台調查局發現散布者住海外

臉書傳打AZ疫苗會終身失智 台調查局發現散布者住海外
王毅：中國已向近百個國家提供逾4.5億劑疫苗

王毅：中國已向近百個國家提供逾4.5億劑疫苗

熱門新聞

台灣近期赴美打疫苗需求大增，傳出有民眾「包艙」的情況。示意圖。（圖取自華航官網）

「商務艙被包艙了」 台灣飛美增 他買3張機票臨時被調位

2021-06-23 19:23
防堵Delta變異株，中央流行疫情指揮中心宣布，6月27日零時起，自英國、印度等7個「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所14天。圖為桃園機場旅客入境由防疫人員核實檢疫電子申報資料。記者鄭超文／攝影

台灣邊境管制升級 27日起入境集中檢疫 7高風險國旅客公費

2021-06-25 19:31
為防止新冠肺炎致「快樂缺氧」猝死，血氧機成為偵測利器。（美聯社）

台開放海外攜回或寄送醫用血氧機 每人1台為限

2021-06-28 17:00
年代主播張雅琴（左）昨獨家專訪總統蔡英文。圖／摘自YouTube

張雅琴獨家專訪蔡英文 爆總統做這3件事讓她超意外

2021-06-22 11:40
屏東縣政府發放物資。(取材自臉書)

Delta變種攻進台 屏東「準四級」戒備、千人打疫苗

2021-06-25 20:49
本土疫情持續延燒，Delta變種病毒株更入侵台灣，病毒的防範再次成為民眾熱議的焦點。圖／聯合報系資料照片

雙層口罩真安全？醫提醒2族群不要這麼戴 2NG要注意

2021-06-27 18:03

精彩推薦

超人氣

更多 >
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子

「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子
百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂
她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻

她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻