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TIFA明復談 蔡英文：議程包括簡化疫苗物資進出口程序

記者丘采薇／台北報導
中華民國總統蔡英文29日表示，TIFA明天即將召開會談，這是台灣對外貿易非常重要的一大步。（總統府提供）
中華民國總統蔡英文29日表示，TIFA明天即將召開會談，這是台灣對外貿易非常重要的一大步。（總統府提供）

睽違五年，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談將於明天復談，蔡英文總統今天表示，這是台灣對外貿易非常重要的一大步，明天的重要議程，包括簡化疫苗等醫療物資的進出口程序，這些實質合作對現階段疫情控制將會帶來重要助力，已請談判團隊必須全力以赴。

蔡英文說，過去幾年，台灣全力推動經濟結構轉型，也展現解決困難貿易問題，走向世界的決心，台美雙方都認為，現在就是TIFA向前邁進的時刻，TIFA是台美經貿機制化對話平台，有了這個平台的啟動，才能夠系統性地進行經貿對話，處理雙邊經貿議題，對於未來台美經貿深化有高度重要性。

蔡英文指出，在TIFA當中討論的任何實質問題，都是在建構更堅實的台美經貿夥伴關係奠定基礎，在會談中，會將台美雙邊貿易議題做一個總整理，把過去累積的議題及當前因應國際新局勢的貿易議題，逐一拿出來討論，共同建構台美雙方處理相關議題的架構、原則和程序，讓雙邊貿易議題及台美共同面對的全球議題討論，能夠有結構、有節奏地推進。

蔡英文透露，明天有一項重要議程，是簡化疫苗等醫療物資的進出口程序，這些實質合作對現階段疫情控制將會帶來重要助力，已請談判團隊必須全力以赴。

蔡英文說，這幾年，印太地區的和平繁榮發展，是區域內所有國家的共同目標，台灣疫情得到控制、經濟波動減少，就能夠為印太地區繁榮和平多一分貢獻，因此，藉由TIFA這個對話平台與可信賴的夥伴共同解決問題，並推動雙邊區域及全球貿易重要進程，無疑是重要的一步，請國人給努力不懈的外交經貿團隊鼓勵和支持。

蔡英文 台灣 疫情

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