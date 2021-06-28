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陳時中證實 周三將再有莫德納疫苗抵台

記者楊雅棠、邱宜君、陳雨鑫、黃惠群／台北28日電
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者楊雅棠／攝影）
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者楊雅棠／攝影）

據傳台灣自購的莫德納疫苗，第三批約41萬劑將於周三抵台。指揮中心指揮官陳時中今天證實，確實有莫德納疫苗會進來，但相關航班則與外界傳聞有出入，等疫苗到了會和外界報告。但對於數量等細節，他也表示，因為疫苗還沒有進來，希望報導少一點，以免節外生枝。

有媒體報導，周三將抵台的41萬劑的莫德納疫苗，由華航貨機CI5556運載，預計周三下午5時左右抵達桃園機場。

對此，陳時中表示，「有報導說周三有莫德納進來，有，會在這時間進來」。但他說，報導中的班次等都有誤差，其餘指揮中心會再跟大家報告。

台灣購自莫德納的疫苗為505萬劑，5月28日到貨15萬劑，6月18日到貨24萬劑，若再加美國捐台的250萬劑，莫德納疫苗已有289萬劑，並於7月1日開放至第八類接種對象施打。

這批莫德納疫苗到貨，或可充分銜接前述到貨的疫苗，有助於下一波接種對象的開放。

至於諾瓦瓦克斯疫苗，陳時中說，去年與這些有潛力的公司都談過，進入第二期時就有談，但因對方說已經進入到COVAX平台，因此建議我們到平台爭取比較快。

而該公司疫苗接近成功的時候，台灣現在也透過其他管道，做進一步談判溝通，並在COVAX提出200萬劑的需求，但現在COVAX現在幾乎停擺，不過都有努力去談。

疫苗 莫德納 台灣

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