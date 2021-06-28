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缺技術性資料 台產高端新冠疫苗EUA審查恐延至7月底

記者楊雅棠／台北28日電
原訂於7月初進行EUA審查的高端疫苗，時程恐將延後。（本報資料照片）
原訂於7月初進行EUA審查的高端疫苗，時程恐將延後。（本報資料照片）

聯亞生技昨公布新冠肺炎疫苗二期臨床試驗期中分析結果，並將於6月底向衛福部食藥署申請EUA許可。但早先於6月10日公布第二期期中分析結果的高端疫苗，則因送審資料不齊，被要求補件。食藥署長吳秀梅表示，因高端缺少相關技術性資料，因此還需要實驗室重做的數據，恐要等到7月底才有辦法審EUA。

高端疫苗於6月10日公布第二期期中分析結果。當時吳秀梅曾表示，就算收到高端的案件，也要等到食藥署委託的AZ疫苗的中和抗體效價試驗結果出爐，才會召開專家會議審查，審查時間將落在7月初。

但吳秀梅今天表示，雖然6月15日已收到高端的送件，但審視之後，發現有一些技術性資料需要補齊，已發文要求廠商儘速補件。

至於是哪些技術性資料，吳秀梅則不願透露。但她說，這些技術性資料都是一些必要的細節，且可能需要廠商委外實驗室時間上的配合才有辦法協助，不是一下子就能繳交，因此EUA審查的時程可能會拖到七月底。

高端二期臨床期中資料顯示，不區分年齡組的情況下，疫苗組完成第二劑後，血清陽轉率達99.8%，中和抗體幾何平均效價（GMT titer）為662，倍率比值為163倍增加。

但依照食藥署通過緊急授權規定，國產疫苗第二期臨床試驗所得中和抗體效價必須證明不劣於AZ疫苗，將與食藥署委託的200人AZ疫苗研究計畫結果作為對照。

疫苗 聯亞 新冠肺炎

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