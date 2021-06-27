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針對野村預警 台中央銀行：沒有發生金融危機之虞

記者賴昭穎／台北報導
台灣央行。圖／本報系資料照片
台灣央行。圖／本報系資料照片

針對野村證券日前預警台灣等六個經濟體在未來三年可能出現金融危機，台灣中央銀行今天表示，近兩年台灣部分金融指標上揚，是因為結構性變化因素或有經濟基本面支撐，而非金融系統性風險上升；此外，台灣總體經濟及金融部門健全發展，整體而言，台灣應無發生金融危機之虞。

野村證券日前發布預警模型報告，以民間信用對GDP比率、房價、股價、民間部門償債能力及實質有效匯率指數等五項指標偏離長期趨勢程度，警示台灣、美國、德國、日本、荷蘭及瑞典等六個經濟體在未來三年內可能出現金融危機。

央行提出三點說明回應野村證券的看法，首先，野村證券的預警模型對於金融危機之界定，除引用三篇文獻註外，也使用野村證券本身衡量模型，以銀行或金融業股價大跌來界定金融危機起點，此與一般認為金融危機係指金融機構系統性倒閉有所不同，值得商榷；例如其定義台灣在2009-2011年間出現金融危機，與事實不符，對一些經濟體金融危機界定亦有類似現象。

第二，央行指出，近兩年台灣部分金融指標上揚，是因結構性變化因素或有經濟基本面支撐，而非金融系統性風險上升。央行說，近兩年民間信用對GDP比率走升，主因包括美中貿易戰促成台商回台投資及轉單效應帶動民營企業放款成長，以及疫情紓困措施帶動中小企業放款成長擴大；全球寬鬆環境導致流動性大增，促使房貸年增率上揚。考量台灣中小企業貸款多有信保基金保證，且不動產貸款有銀行法第72-2條上限規定，加上央行自109年12月起兩度調整選擇性信用管制措施，目前不動產相關逾放比率仍低，銀行授信風險控管尚屬良好。

此外，台股指數雖處於相對高檔，但因出口及外銷訂單前景仍佳，且上市櫃公司營收及獲利持續成長，台股基本面穩健，均有助於支撐股價。且民間部門償債能力仍佳，其中家庭部門債務負擔雖增，但因擁有龐大淨資產，財務體質尚稱健全；企業部門上市櫃公司隨獲利能力大幅提升，平均利息保障倍數上揚，短期償債能力佳。

匯率方面，近年新台幣實質有效匯率指數上升，主要反映美中貿易及科技爭端之轉單效應及全球供應鏈調整，帶動臺商回台投資，加上肺炎疫情帶動宅經濟，使台灣出口暢旺且經濟表現較佳，推升新台幣匯率升值，應屬經濟結構轉變所致。央行具有彈性的匯率政策，亦能協助經濟及金融承受衝擊。

央行認為，該預警模型以數項指標進行分析，未考量指標變化的背後原因或結構性因素，以及各國經濟金融健全度及抵禦風險能力，可能高估發生金融危機之機率。

第三，央行指出，觀察國外金融危機，例如1997年亞洲金融危機係因資金大規模流入，導致信用大幅成長及經濟泡沫，且匯率制度較僵硬，一旦資金大量外流即引發貨幣危機；2008年美國次貸危機，則因金融機構貸放標準鬆弛、期限錯配及大幅槓桿操作等多項因素，爆發銀行倒閉危機。

央行說，台灣總體經濟及金融部門均健全發展，包括經濟持穩，通膨展望溫和；國際收支順差且外匯存底充裕，償付外債能力佳；上市櫃公司獲利能力大幅提升，償債能力尚佳；家庭部門財務體質健全且擁有龐大淨資產；本國銀行持續獲利，平均資本適足比率續增，資產品質良好；壽險公司獲利續創新高。整體而言，台灣應無發生金融危機之虞。

台灣 央行 匯率

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