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台國防部：參謀總長由陸軍司令陳寶餘接任 7月1日生效

記者洪哲政／台北報導
國軍上將人事異動 製表／記者洪哲政
國軍上將人事異動 製表／記者洪哲政

台灣國防部參謀總長黃曙光7月1日屆退，國防部24日發布上將異動人事，參謀總長遺缺將由陸軍司令陳寶餘上將調任，陸軍司令則由參謀本部副參謀總長兼執行官徐衍璞上將調任，國防大學校長王信龍則調任國防部軍備副部長，人事案7月1日生效。

加上陸軍出身的國防部長邱國正，國防部再度出現部長、軍備副部長、參謀總長「三巨頭」都由陸軍出任的現象。

台灣對外面臨中共武力挑釁，對內則有新冠疫情挑戰，都需要國軍全力投入，這波牽動指揮與建軍層級的6名高層將領異動，尤顯動見觀瞻。

蔡英文總統24日頒授黃曙光「二等寶鼎勳章」，肯定黃讓國艦國造如期如質進行，並讓國防戰力改革有突破性的進展。

台國防部同天發布，蔡總統核定國軍上將職務調整，參謀本部參謀總長職缺，由陸軍司令陳寶餘上將調任；陸軍司令由參謀本部副參謀總長兼執行官徐衍璞上將調任；參謀本部副參謀總長兼執行官由參謀本部副參謀總長梅家樹中將調任，同時晉任海軍二級上將。

此外，國防部軍備副部長張冠群上將調任總統府上將戰略顧問；國防大學校長王信龍上將則調任國防部軍備副部長；國防大學校長則由國防部軍政副部長張哲平上將調任。

立法院正在修正的陸海空軍軍官士官服役條例中，「參謀總長服現役最大年齡得由總統核定延長」，也就是不受64歲屆齡的限制，若立院完成3讀修正，民國46年次的陳寶餘出任參謀總長後，可望引用該修正案在總統核定後任期不受屆齡影響。

對於這波唯一由中將擢升為上將的新任參謀本部副參謀總長梅家樹，國防部特別介紹指出，梅家樹任職期間指導國防戰略與建軍規畫等重大工作，著有貢獻，特別拔擢調任參謀本部副參謀總長執行官，以藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。而所有調任案，均於7月1日生效。

現任陸軍司令的陳寶餘是陸軍官校69年班，與國防大學校長王信龍同期，但任司令已兩年3個月，是軍種間最資深的司令，尤其國軍練兵、後備改革業務，未來雖將由全民防衛動員署專責，但其實都需要陸軍協助整合，且陳寶餘司令任內推動「運動員戰士」等創新措施，任事態度積極，外界認為是出任參謀總長主因。

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