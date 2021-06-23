我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國血清研究：去年7月前確診黑數就有1680萬例

一洲焦點／美中疫情管制高下分別、紐約市長初選分析

民進黨批國民黨以民調抹黑疫苗 綠:政治疫情比肺炎嚴重

中央社台北23日電

民進黨今天表示，國民黨操作民調抹黑攻擊國產疫苗，現在更變本加厲攻擊民主自由的友好同盟支援，嘲笑援贈疫苗是疫苗乞丐，中國官方電視台配合一搭一唱，可見國民黨只顧政黨私利如同美國官員所說，台灣政治疫情比肺炎疫情還嚴重。

國民黨今天召開記者會公布有關疫苗民調數據，民進黨發言人謝佩芬回應表示，作為一個負責任的政黨，在這個時刻應該是鼓勵民眾去打疫苗，只要可以打的疫苗就是有效，而不是一再以疫苗做政治操作。

她說，國民黨連兩週公布疫苗相關的民調，除了試圖用疫苗民調搭配疫苗乞丐的說法，就是想要造成民眾的不信任與恐慌，國民黨一再以疫苗做政治操作，這完全無助於團結防疫，只有扯防疫後腿。

謝佩芬表示，對於疫苗相關民調數據，同時間也有不同單位公布。像是台灣民意基金會的民調顯示，有超過5成的受訪者表示，只有國產疫苗也願意施打，而對於「國產疫苗有沒有信心」的民調，台灣民意基金會的結果是有信心多於沒信心，但國民黨的數據卻是相反。

她說，對於不同民調的落差，會因為民調的機構效應、問題的問法不同，會導致不一樣的結果。國民黨只問對國產疫苗信心，卻不問施打國產疫苗的意願，這顯示國民黨又在操作民調。

謝佩芬說，國民黨除了操作民調，不斷抹黑攻擊國產疫苗，對國外疫苗立場前後矛盾，現在更變本加厲攻擊民主自由的友好同盟支援，嘲笑援贈疫苗是疫苗乞丐，中國的官方電視台還配合一搭一唱。可見國民黨只顧政黨私利的政治操作，就如同美國官員所說，台灣的政治疫情比肺炎疫情還嚴重。

謝佩芬表示，疫苗是科學問題，也是重要的戰略物質，但防疫不該本末倒置，國民黨應該尊重科學，不該用疫苗民調搭配疫苗乞丐來製造恐慌，更不應該用疫苗乞丐來回應國際上民主、自由的盟友國家支援疫苗，呼籲國民黨，停止攻擊國產疫苗，停止唱衰國際互助，這才是全民期待。

疫苗 民調 國民黨

上一則

高雄新增9確診 陳其邁怒嗆與新北疫調不確實有關

延伸閱讀

慈濟也出手 今送件申請採購500萬劑BNT原廠疫苗

慈濟也出手 今送件申請採購500萬劑BNT原廠疫苗
加州疫苗激勵項目起效果？本月疫苗接種量回升

加州疫苗激勵項目起效果？本月疫苗接種量回升
Delta變種病毒傳播力強 泰專家憂病例攀升

Delta變種病毒傳播力強 泰專家憂病例攀升
杜特蒂法律顧問：無需新法即可逮捕不打疫苗者

杜特蒂法律顧問：無需新法即可逮捕不打疫苗者

熱門新聞

AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。記者潘俊宏／攝影

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

2021-06-16 14:16
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，專機於美東時間19日清晨從田納西州曼非斯市起飛，預計今晚抵達台灣。圖／取自蕭美琴臉書

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

2021-06-19 14:25
美國國務院亞太副助卿費德瑋資料照。（記者張文馨／攝影）

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

2021-06-17 16:31
ICU重症醫師陳志金於FB發文分享疫苗全球使用率的報導，根據英國BBC指出，AZ疫苗全球使用率居冠，莫德納疫苗則排名第三。(報系資料照／記者侯永全攝影)

疫苗全球使用率出爐 莫德納只排第三 這款最多國使用

2021-06-21 13:56
75歲以上長者接種疫苗持續作業，昨天高雄市下雨，加上有民眾接種後出現不良反應，許多接種站出現醫護工作人員比長者多的畫面，圖為高雄鼓山中學接種站。記者劉學聖／攝影

台灣長者27猝死 接種AZ疫苗打氣驟降

2021-06-17 16:10
鴻海創辦人郭台銘深夜在臉書做出三點報告。圖／取自郭台銘臉書

洽購BNT疫苗進度卡關兩周 郭台銘終於說話了

2021-06-16 13:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽

女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥
「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗
歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了

歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了