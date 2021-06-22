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美日送疫苗 江啟臣轟蔡政府：500條命換的

台灣新聞組╱台北23日電
國民黨主席江啟臣昨表示，對美日立陶宛捐贈疫苗，是拿500多條人命換來的，不是蔡英文的政績。(記者林俊良／攝影)
國民黨主席江啟臣昨表示，對美日立陶宛捐贈疫苗，是拿500多條人命換來的，不是蔡英文的政績。(記者林俊良／攝影)

美國、日本等國相繼捐贈台灣疫苗國民黨主席江啟臣昨表示，對捐贈疫苗由衷感謝，但最不該講話、最沒理由說嘴的就是蔡政府，正因為蔡政府政策錯誤，導致其他國家看到台灣疫情破口，才盡快送來疫苗，「是拿500多條人命換來的，不要當成你的政績！」

疫情嚴峻，不少台灣民眾選擇到中國大陸、美國施打疫苗，前立委邱毅也自曝要到對岸打疫苗。江啟臣昨天反問，當政府無法保護生命，人民怎麼辦？民眾黨立院黨團副總召高虹安則認為，台灣缺疫苗，已造成「有錢判生、沒錢判死」的現象。

江啟臣表示，蔡政府講「同島一命」，但很多人擔心沒命，現在機場每天這麼多人，就是為了出去打疫苗；疫苗政策是中央政府決定，人民卻沒感到安全、被保護，才決定出走打疫苗，政府應檢討，「蔡政府看看可憐的老百姓，不要再意識形態」。

高虹安也認為，民眾有能力到國外施打疫苗並不違法，卻反映出，在國內疫苗不夠下，「難道有錢判生、沒錢判死？」這不是好的現象，中央流行疫情指揮中心應盡速取得疫苗，提升疫苗分配效能。

高虹安說，指揮中心應增加台灣疫苗多樣性，針對不同族群副作用與不同產業需求做不同規畫，讓國人認同在台灣打疫苗是最佳選擇，而不是為了保命跑到境外施打。

不過也因政府採購疫苗到貨數遠不及外國捐贈數。國民黨革實院長羅智強近日批評蔡政府採購疫苗無能，讓台灣淪為「疫苗乞丐」，遭蔡英文總統與綠營回擊。羅昨再加碼批蔡。民進黨團幹事長劉世芳表示，非常遺憾江啟臣不譴責「疫苗乞丐」說法，「我想這是因為嫉妒現在台美關係非常好」，在野黨才用酸言酸語的方式。

江啟臣表示，美日捐贈疫苗不是因蔡政府努力，而是因蔡政府疫苗政策錯誤，其他友邦、鄰邦看到台灣疫情破口與防疫脆弱，才趕快調疫苗支援，這是拿500多條國人生命換來的，不是蔡政府政績，「最沒理由說嘴的，就是蔡政府。」

而民進黨立法院黨團昨天指出，國民黨團的提案要求政府進三、四千萬疫苗進來，在國際市場取得困難下，加上對美國、日本伸出援手行為一片罵聲，請問國民黨團的提案是否有包含中國的國藥和科興疫苗，要配合中國「以疫逼統」，將台灣綁到一個中國原則。民進黨團要求國民黨回應，不要已讀不回。

疫苗 台灣 國民黨

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