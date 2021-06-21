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打噴嚏也是「染疫警訊」 醫揭關鍵：這類人特別要注意

聯合新聞網 / 綜合報導
來自英國研究的報告表明，打噴嚏比平時多，可能是 COVID-19 的徵兆，但僅限於接種過疫苗的人。(報系資料照／記者劉學聖攝影)
來自英國研究的報告表明，打噴嚏比平時多，可能是 COVID-19 的徵兆，但僅限於接種過疫苗的人。(報系資料照／記者劉學聖攝影)

新冠肺炎疫情起伏，面對變種病毒各國仍不敢鬆懈，以往大家認知的確診症狀如咳嗽、發燒或是喪失味嗅覺，不過台灣小兒急診科醫師吳昌騰指出，感染Delta 變種病毒對年輕人來說「更像是得了重感冒」，若是打噴嚏比平時多，可能是 COVID-19 的徵兆，不過僅限於接種過疫苗的人。

吳昌騰在臉書發文指出，感染Delta 變種病毒對年輕人來說「像是得了重感冒」，頭痛、喉嚨痛和流鼻涕是現在英國最常報告與COVID-19 感染有關的症狀，發燒仍然很常見，但是嗅覺喪失不再出現在10大症狀內。

另外也要特別注意打噴嚏的次數，通常打噴嚏不是COVID-19 的症狀，比較像是經常感冒或是過敏的跡象，一般來說，在臨床上看到接種過和未接種過疫苗的病人報告了相同的症狀，包含嗅覺喪失、味覺喪失、咳嗽、發燒、頭痛和疲勞。

但來自MedRxiv的一篇英國研究的報告表明，打噴嚏比平時多，可能是 COVID-19 的徵兆，但僅限於接種過疫苗的人，研究人員注意到，與沒有打過疫苗的人相比，接種COVID-19 呈陽性的人更有可能將打噴嚏作為症狀，因此如果有「接種過疫苗並且開始打噴嚏沒有任何解釋」的人應該多注意，進行COVID -19檢測。

疫苗 變種病毒 英國

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