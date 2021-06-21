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詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

中央社台北21日電

詩人吳岱穎在19日辭世，他所指導的建中紅樓詩社，在臉書專頁證實他辭世的消息，詩人顏艾琳也於臉書表示吳岱穎在睡夢中因心肌梗塞離世，享年45歲。

建中紅樓詩社也於臉書專頁貼文，為吳岱穎告別式文集徵稿，並表示因疫情關係，告別式當日不開放公祭，「徵稿彙編成的文集，會在告別式一併火化，為吳岱穎老師的遠行獻上祝福。」

吳岱穎為花蓮縣人，生於1976年，畢業於國立台灣師範大學國文系。吳岱穎創作不輟，曾獲得林榮三文學獎新詩首獎、時報文學獎新詩首獎、國軍文藝金像獎小說首獎、教育部文藝創作獎散文首獎，及花蓮文學獎、後山文學獎、全國學生文學獎等；著有個人詩集「冬之光」、「明朗」，與凌性傑合著散文「找一個解釋」、「更好的生活」。

吳岱穎生前為台北市建國中學教師，亦在擔任教師後，曾獲全國語文競賽中學教師組作文第一名、朗讀第一名；他亦為建中紅樓詩社指導老師。

吳岱穎曾在與作家凌性傑合著作品「更好的生活」的專訪中，表達過他對詩的看法，當時他說，「詩像是一扇玻璃窗，透過窗你會看到作者的表達，但有時也看到自己的倒影。」

吳岱穎辭世的消息令建中紅樓詩社相當不捨，建中紅樓詩社除了在臉書專頁發文為吳岱穎的告別式文集徵稿，也表示，「此刻，心中難免悲傷，但請多多珍重，彼此支持。」

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