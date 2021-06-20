我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄駐美大使返回華府 期待兩國建立平等務實關係

Delta病毒擴散全球 專家憂疫情復燃

月薪5400到盧森堡當月嫂 台女因疫情嚴重反悔要賠錢

記者王怡蓁／新北報導
陳女與陳姓月嫂協議坐月子2個月給付30萬元，但陳姓月嫂以溝通不良及疫情緣故解約，法院判陳姓月嫂要加倍返還定金6萬元。圖／本報系資料照
陳女與陳姓月嫂協議坐月子2個月給付30萬元，但陳姓月嫂以溝通不良及疫情緣故解約，法院判陳姓月嫂要加倍返還定金6萬元。圖／本報系資料照

一名陳姓女子與陳姓月嫂約好今年1月中到3月中到盧森堡坐月子，並簽訂合約，2個月的服務將給出30萬元(新台幣下同，約1萬800美元)，並先給付3萬元定金。直到出發前一個月，陳姓月嫂認為雙方溝通不良，加上盧森堡的新冠肺炎疫情關係，要求解約。陳女向陳姓月嫂求償57萬餘元，新北地院認為陳姓月嫂無正當理由解約，要加倍給付返回的訂金6萬元，可上訴。

陳姓女子提告表示，她在去年7月間，與陳姓月嫂簽訂到府坐月子協議，約好今年1月中到3月中，請陳姓月嫂到盧森堡提供服務，2個月將給付她30萬元，簽完合約，她就給陳姓月嫂3萬元定金。

去年底時，雙方在討論產後的照顧安排，陳女要求陳姓月嫂採買中藥等事宜，但陳姓月嫂時常不回答她的問題，要求她相信專業等，直到要前往盧森堡的前兩周，陳姓月嫂突然告知因能力不足，想單方終止合約。陳女表示，她因擔心只好返回台灣待產，還罹患憂鬱症，因此向陳姓月嫂求償定金、機票、精神賠償等費用共約57萬元。

陳姓月嫂表示，雙方在溝通坐月子的安排時，陳女要求很高，主觀意識強烈，她擔心無法令陳女滿意，加上當時盧森堡的疫情關係，她才萌生解約的想法。她也透過仲介推薦在英國的月嫂給陳女，且願加倍退還定金。但她認為，陳女返回台灣及後續產生的費用與她無關，因此要求駁回陳女的提告。

新北地方法院審理指出，陳姓月嫂沒有正當理由而拒絕履約，因此法官認定陳姓月嫂要加倍返還定金6萬元。

不過，法官認為，陳女未能舉證陳姓月嫂解約跟她返回台灣生產的必要性，在憂鬱症部分，也無法認定與此事的直接因果關係，因此不得要求其他的賠償。本案可上訴。

台灣 疫情 憂鬱症

上一則

高端腸病毒疫苗3期解盲成功 瞄準台灣東協市場

下一則

江啟臣感謝美國致贈疫苗：國際社會聽到我們的民怨了

延伸閱讀

牧羊月薪6千包吃住 有大學藝術生想邊放羊邊寫生

牧羊月薪6千包吃住 有大學藝術生想邊放羊邊寫生
不只手抖、慢動作…憂鬱潛藏巴金森病風險

不只手抖、慢動作…憂鬱潛藏巴金森病風險
戴明案受罰 華人政治庇護移民路多舛

戴明案受罰 華人政治庇護移民路多舛
魚油可緩解憂鬱症？證據顯示：omega-3有助心理健康

魚油可緩解憂鬱症？證據顯示：omega-3有助心理健康

熱門新聞

圖為向華強（右一）、陳嵐（右二）今年1月為媳婦在台北辦歸寧宴與孫女百日宴。（取自陳嵐微信）

向華強妻：「台灣省」現被全世界恥笑 只想快點逃離

2021-06-15 11:27
高端、聯亞疫苗若尚未與美方討論提出申請，可能已無法取得美國緊急使用授權。記者蘇健忠／攝影

FDA喊停 高端恐難取得美方緊急授權

2021-06-13 18:33
AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。記者潘俊宏／攝影

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

2021-06-16 14:16
專家擔心，台灣再不行動，恐不只明年買不到，未來幾年內都將成為疫苗孤兒。(示意圖／報系資料照片)

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

2021-06-14 18:44
美國國務院亞太副助卿費德瑋資料照。（記者張文馨／攝影）

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

2021-06-17 16:31
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，專機於美東時間19日清晨從田納西州曼非斯市起飛，預計今晚抵達台灣。圖／取自蕭美琴臉書

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

2021-06-19 14:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高
都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」

都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜