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駐港官員只剩一人 台港關係風雨飄搖

中央社／台北20日電
隨著港府遲遲不發給簽證，陸委會駐港人員也傳出20日會緊急返台，僅剩一名工作簽證7月底才到期的經濟部駐港代表。圖為陸委會發言人邱垂正。（本報資料照片）
隨著港府遲遲不發給簽證，陸委會駐港人員也傳出20日會緊急返台，僅剩一名工作簽證7月底才到期的經濟部駐港代表。圖為陸委會發言人邱垂正。（本報資料照片）

台港關係直直落，港澳政府陸續宣布暫停在台辦事處運作。而隨著港府遲遲不發給簽證，陸委會駐港人員也傳出今天會緊急返台，僅剩一名工作簽證7月底才到期的經濟部駐港代表。

香港政府5月18日宣布暫停在台辦事處運作後，澳門政府隨後在6月19日跟進宣布停運在台辦事處。港澳皆曾指稱，停運辦事處的決定，是始於台灣不發給工作簽證。

不過，港澳自身卻也在發放簽證方面設置阻礙。近年台灣派往港澳的人員，都在申請工作簽證時被當局要求簽署「一中承諾書」，台灣派駐人員拒絕簽署，以致簽證皆無法延長、發放。

大陸委員會2018年宣布的新任駐港代表盧長水因拒絕簽署「一中承諾書」，至今無法履新；2019年奉調出任澳門台北經濟文化辦事處組長的陸委會專委張多馬，也遲遲未獲澳門當局發給工作簽證。

消息人士對中央社指出，目前，台灣駐港辦事處僅存的8名派駐人員中，有7人因簽證到期，被港府發函要求不簽「一中承諾書」就得在21日前離境，但因明天無國籍航空返台航班，7名人員只好今天就返台。

目前台灣駐港辦事處只剩7月底工作簽證才到期的經濟部駐港代表倪伯嘉。

陸委會今天稍早也透過新聞稿宣布，將在明天起調整駐港辦事處業務辦理方式，陸委會主任委員邱太三將同時於明天召開記者會說明。

回顧台灣與香港、澳門之間的關係。香港曾作為兩岸官方不互動時期，雙方私下互動的第三地。而澳門則是前陸委會主委王郁琦2013年赴當地訪問時，與時任澳門特首崔世安首度互以正式官銜相稱的地方。

不過，隨著台灣與香港、澳門關係日益冷淡，台港關係在近年更因一連串的事件加倍蒙塵。

2018年港人陳同佳在台殺害同行女友，台港就陳同佳投案一事各有立場，隔空交火，問題至今仍沒有解決。

加上2019年港府因陳同佳案，提出「逃犯條例」修訂草案而引發港人「送中」疑慮，從而引爆「反送中」事件。台灣政府在過程中聲援港人，更是讓港府不快。

港府在宣布停運在台辦事處後，就稱台灣「粗暴干預香港事務」，並指陸委會在台港經濟文化合作策進會（策進會）下設置的台港服務交流辦公室，是「為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供支援」。

隨著台灣駐港機構人員驟減，台灣駐港辦事處是否可能退回其不具官方色彩的前身「中華旅行社」，引起許多猜想。

工作簽證 台灣 澳門

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