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台長輩「臨陣不打」增多 該不該勸打疫苗？兒女好掙扎

與郭台銘商討採購疫苗臉色凝重？陳時中：我撲克臉

台灣新聞組／台北19日電
陳時中說，大家都是一同目標要一起努力。(取材自直播畫面)
陳時中說，大家都是一同目標要一起努力。(取材自直播畫面)

台灣企業為新冠疫苗奔波，蔡英文總統昨在總統府內會見台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘，就授權台積電及鴻海永齡基金會購買原廠BNT疫苗，並轉贈政府的相關事宜會商討論，三方討論約兩小時。不過，有人看見一同與會的指揮官陳時中會後神情嚴肅離場。

對此，陳時中今天於記者會打趣回應：「我本來就是撲克臉，用我的臉都不準，大家都是一同目標要一起努力。」

至於中央昨天強調，企業買疫苗需原廠製造，媒體詢問是否經過代理商、受德國藥廠刁難？陳時中說，第一個情況有外力接入，但沒說過有刁難情況，「有關於繞過代理商，我們沒有要繞過，我們要原廠製造。」

由於郭台銘曾指出，採購疫苗成功率機率低於五成，如今公、私合作的成功機率？陳時中說，購買疫苗本來就很困難，就是要掌握供貨時程，全世界都在搶疫苗，歐盟跟AZ就有供貨訴訟戰，因為困難才要合作。

至於台積電、鴻海得到政府授權購買疫苗，去年的東洋是否有獲得授權？陳時中說，這兩件事完全不同型態，東洋當時取得一定程度，有來源授權來作討論，中央也有要求要檢附完整授權，時序上商業談判沒有合議，當時東洋被授權時間已到就停了。

疫苗 陳時中 台積電

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