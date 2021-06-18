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歐盟取消台灣旅遊限制 官方推特罕見秀中華民國國旗

編譯徐榆涵／綜合報導
歐盟公布旅遊安全清單，台灣也名列其中。（截圖自推特）
歐盟公布旅遊安全清單，台灣也名列其中。（截圖自推特）

歐盟準備在夏季重啟邊境，以便在暑假期間恢復國際旅遊，而歐盟18日初步宣布安全旅遊名單，台灣也名列其中，官方推特更罕見秀出中華民國國旗。

歐盟理事會在推特發文，除早先入列的澳洲、日本、南韓、以色列及港澳外，理事會另同意從阿爾巴尼亞、黎巴嫩、北馬其頓、塞爾維亞、美國及台灣旅客，皆可入境歐盟國家，各國國名前還放上國旗以供識別。

中央社報導指出，歐盟執委會主席范德賴恩去年4月曾在推特發文感謝台灣捐贈口罩，以協助對抗疫情。而後台灣口罩運抵歐洲時，歐盟更公開華航貨機運載口罩抵達畫面，當時中華民國國旗也罕見出現在歐盟官網。

歐盟 台灣 口罩

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