歐盟取消台灣旅遊限制 官方推特罕見秀中華民國國旗
歐盟準備在夏季重啟邊境，以便在暑假期間恢復國際旅遊，而歐盟18日初步宣布安全旅遊名單，台灣也名列其中，官方推特更罕見秀出中華民國國旗。
歐盟理事會在推特發文，除早先入列的澳洲、日本、南韓、以色列及港澳外，理事會另同意從阿爾巴尼亞、黎巴嫩、北馬其頓、塞爾維亞、美國及台灣旅客，皆可入境歐盟國家，各國國名前還放上國旗以供識別。
中央社報導指出，歐盟執委會主席范德賴恩去年4月曾在推特發文感謝台灣捐贈口罩，以協助對抗疫情。而後台灣口罩運抵歐洲時，歐盟更公開華航貨機運載口罩抵達畫面，當時中華民國國旗也罕見出現在歐盟官網。
#COVID19 📢 Council agrees: travellers from 🇦🇱 Albania, 🇱🇧 Lebanon, 🇲🇰 Republic of North Macedonia, 🇷🇸 Serbia, 🇺🇸 US and 🇹🇼 Taiwan should also be allowed to travel into the EU.— EU Council (@EUCouncil) June 18, 2021
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