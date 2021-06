歐盟取消台灣旅遊限制 官方推特罕見秀中華民國國旗

歐盟 準備在夏季重啟邊境,以便在暑假期間恢復國際旅遊,而歐盟18日初步宣布安全旅遊名單,台灣 也名列其中,官方推特更罕見秀出中華民國國旗。

歐盟理事會在推特發文,除早先入列的澳洲、日本、南韓、以色列及港澳外,理事會另同意從阿爾巴尼亞、黎巴嫩、北馬其頓、塞爾維亞、美國及台灣旅客,皆可入境歐盟國家,各國國名前還放上國旗以供識別。

中央社報導指出,歐盟執委會主席范德賴恩去年4月曾在推特發文感謝台灣捐贈口罩 ,以協助對抗疫情。而後台灣口罩運抵歐洲時,歐盟更公開華航貨機運載口罩抵達畫面,當時中華民國國旗也罕見出現在歐盟官網。

#COVID19 📢 Council agrees: travellers from 🇦🇱 Albania, 🇱🇧 Lebanon, 🇲🇰 Republic of North Macedonia, 🇷🇸 Serbia, 🇺🇸 US and 🇹🇼 Taiwan should also be allowed to travel into the EU.



🌎✈️ Who else should be allowed? Find out in our infographic 👇🏻