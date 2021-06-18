CNN獨家專訪 台灣高端總經理對自家疫苗掛保證

高端總經理陳燦堅接受CNN專訪。(圖截取自CNN專訪視頻)

美國 有線電視新聞網（CNN）報導，高端疫苗 生物製劑的新冠疫苗，已是台灣 抗疫努力的關鍵，但報導也點出這款疫苗的有效性還在未定之天，就要開始為民眾施打疫苗，是否有操之過急的問題。對此高端總經理陳燦堅認為，若數據和結果公開透明、且令人信服，民眾在很大程度上將會接受。

CNN在這則報導中，說明了台灣取得新冠疫苗的困境，並在訪問陳燦堅和高端海外發展經理唐克漢（Paul Torkehagen）的過程中，屢次點出高端疫苗有效性的問題。在這則總長2分50秒的報導中，陳燦堅露臉的時間不到一分鐘。CNN說，這是高端申請緊急使用授權後的第一場專訪。

在這段題為「這位執行長如何試著讓他的國家脫離新冠危機」的影片中，CNN說明高端是第一家向政府當局申請新冠疫苗EUA的台灣藥廠，蔡英文總統也寄予厚望，希望國產疫苗能在下月底前備妥為公眾施打。在新冠肺炎疫情肆虐之際，台灣政府正苦於取得足夠的外國新冠疫苗，而近來兩岸關係情勢緊張，台灣政府指控北京當局阻擋疫苗輸入台灣，但遭中國否認，這也在在讓高端研發疫苗的工作，成為台灣抗疫努力的關鍵。

CNN記者雷普利（Will Ripley）也親自造訪高端，介紹內部環境，「這裡是他們封裝、貼標籤及裝箱（新冠疫苗）的地方，一箱可裝100劑疫苗。這家公司（高端）說他們能夠擴大產量，最後每年可生產4,000萬-5,000萬劑疫苗」。

陳燦堅受訪時說：「一方面，我對我們的疫苗問世覺得很興奮，另一方面，我也覺得很難過，如果再早一個月完成，或許我們能夠拯救更多人的生命。」

雷普利詢問，有一些台灣民眾不願接種國產疫苗，陳燦堅想對這些人說些什麼？陳燦堅表示：「一旦數據和結果公開透明、且令人信服，我認為大家將在很大程度上能夠接受。」報導指出，數據顯示，高端疫苗是安全的，且抗體生成率達99.8%，但目前尚待確定的，則是有效性如何。

報導指出，在一個月前，台灣的確診人數還少之又少，因此雷普利也詢問高端海外發展經理唐克漢（Paul Torkehagen），高端是怎麼在台灣幾無確診病例的情況下，開發新冠疫苗的。

唐克漢回答，這是個很難的問題，高端疫苗剛完成二期臨床試驗，「我們所做的，是設計規模相當大的二期試驗，一般的二期臨床試驗通常只有幾百人參與。我們的二期有3,800名受試者。我們需要相當大量的安全數據」。

但CNN記者雷普利也問到，在不知道有效性的情況下，就申請EUA、並開始讓民眾施打疫苗，會不會操之過急？唐克漢回答，那麼不接種疫苗、沒有受到保護的後果，又是什麼？

此外，陳燦堅在被問到高端疫苗上市後他自己是否會接種時，他毫不猶豫地說：「當然會，毫無疑問，當然會。」

不過，報導最後也總結指出，高端的疫苗仍有其他問題：疫苗的有效性有多高，在台灣，這是個攸關生死的問題。

CNN專訪視頻：https://www.cnn.com/videos/world/2021/06/18/taiwan-vaccine-covid-19-ripley-pkg-intv-intl-ldn-vpx.cnn。