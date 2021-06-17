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IMD世界競爭力評比 瑞士居首 台灣躍至第8 美排第10

記者江睿智／台北報導
瑞士洛桑管理學院公布2021世界競爭力報告，台灣排名第8，較去年上升3名，創2013年以來最佳成績。(歐新社)
瑞士洛桑管理學院公布2021世界競爭力報告，台灣排名第8，較去年上升3名，創2013年以來最佳成績。(歐新社)

瑞士洛桑管理學院（IMD）17日公布「2021年IMD世界競爭力年報」，台灣在64個受評比國家中排名第八名，較2020年進步三名，為2013年以來最佳表現。

若與東亞鄰近經濟體相比，2021年台灣在IMD競爭力排名，僅次於第五名的新加坡、第七名香港，更優於韓國23名。台國發會指出，在人口超過2,000萬人的29個經濟體中，台灣排名高居第一。

國發會指出，在IMD中項評比，台灣在「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」四大類指標排名均較去年進步，其中，「經濟表現」今年排名第六名，較去年大幅提高11個名次；「企業效能」亦上升五名，來到第七名。「政府效能」排名第八、「基礎建設」排名第14，都較去年進步一名。

國發會副主委高仙桂表示，去年台灣經濟成長率達3.1%，為少數全球維持正成長國家，是推升總排名主因；政府當前除積極因應新一波疫情，也會把握疫後全球供應鏈重組的契機及數位經濟的優勢，以提升台灣整體的經濟競爭力。

她進一步指出，去年台灣人均國內生產毛額（GDP）成長率排名世界第一，實質GDP成長率以及商品出口增加率皆位居全球第二，反映台灣在去年防疫成績，展現出應變力、數位科技實力、企業創新活力及朝野共同防疫的社會凝聚力。

這次IMD評比因應疫情新增一指標「經濟複雜性」。高仙桂解釋，經濟複雜性代表一個國家出口產品兼具多樣性與獨特性。台灣在該項指標位居全球第二，不僅彰顯出口商品多元化的特質，且在國際市場具備競爭性，其他國家難以取代。

至於「基礎建設」方面，其中「基本建設」及「技術建設」則分別較去年退步六名及二名。高仙桂解釋，主因在於台灣人口成長率、用水取得及能源自給率皆下降，IMD報告給予的相關提醒，將促使政府加大力道解決缺水、缺電、少子化等問題。

此外，她指出，電信投資占GDP比率、網路寬頻速度下降，導致技術建設排名下降。政府前瞻2.0數位建設預算，已匡列5G相關建設，該項公共支出將會增加。

IMD公布最新世界競爭力報告，前5名分別為瑞士、瑞典、丹麥、荷蘭、新加坡，台灣排...
IMD公布最新世界競爭力報告，前5名分別為瑞士、瑞典、丹麥、荷蘭、新加坡，台灣排名第8，在各項指標都有進步。（中央社製圖）
瑞士洛桑管理學院17日公布2021世界競爭力報告，台灣較去年上升3名，排名第8，...
瑞士洛桑管理學院17日公布2021世界競爭力報告，台灣較去年上升3名，排名第8，創2013年以來最佳成績。（中央社製圖）

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