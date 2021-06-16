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稱簽證被卡 澳門關閉駐台辦 陸委會反駁

香港特派員李春、記者林汪靜╱連線報導
澳門是許多台灣民眾喜愛的旅遊地之一，澳門政府16日宣布將暫停駐台辦事處運作，為台澳關係添陰影。圖為澳門大三巴牌坊。（新華社）
澳門是許多台灣民眾喜愛的旅遊地之一，澳門政府16日宣布將暫停駐台辦事處運作，為台澳關係添陰影。圖為澳門大三巴牌坊。（新華社）

澳門政府16日宣布，19日起駐台灣澳門經濟文化辦事處暫停運作，並稱原因是澳門辦事處人員證件續期和輪換無法獲批。陸委會表示遺憾，並指澳門政府說法混淆視聽，刻意曲解協商現實，對此強烈抗議，同時強調台駐澳門辦事處將持續運作，為民眾提供服務。

澳門當局16日單方面宣布，在台灣的澳門經濟文化辦事處19日起暫停運作，模式與港有同有異。5月18日，港府宣布香港駐台經濟貿易文化辦事處，即日起暫停運營。隨後，港府發新聞稿指責台灣干涉香港事務，嚴重破壞港台關係。

澳門政府16日發出新聞稿稱，2011年，基於雙方均認同「九二共識」的共同政治基礎，澳台達成互設辦事機構的共識，據此開展相關業務。一直以來，澳門政府始終依法處理台方在澳辦事處人員有關證件手續的審批辦理工作。然而，澳門政府在台辦事處人員的證件續期和新輪換人員赴台申請至今不獲批，在台辦事處不得已暫停運作。

澳門政府說，辦事處暫停運作後，將透過澳門旅遊局的熱線，處理在台澳門居民的需要。

陸委會16日對澳門政府此舉表示遺憾，並強調澳門在台辦事處是依據台澳2011年互設辦事處換文所設置，旨在服務雙方民眾及處理事務性問題，並未觸及「九二共識」等政治性議題，「澳方刻意曲解協商現實，混淆視聽，台方難以認同」。

陸委會指出，長期以來，台灣均秉持互惠原則，竭盡心力協助澳門在台辦事處運作，且從未要求其人員赴任須簽署任何附加條件。惟2019年1月起澳門政府對台派駐澳門辦事處人員設置不合理的政治要求，阻擾人員正常輪調及駐處的運作，違反2011年雙方換文內容。

陸委會稱，澳門政府無視其強加政治條件在先，指責台方阻擾其在台辦事處運作，對此表達強烈抗議。同時強調，儘管外在形勢嚴峻，台駐澳門辦事處仍會堅守崗位。至於澳門政府暫停其辦事處運作，致影響民眾權益，所有後果理應由澳門政府承擔。

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