我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國軍機28架擾台 再破單日紀錄 美批北京破壞穩定

「生活是過日子 不再只是求生存」 紐約加州宣布解封

討疫苗、要紓困 蔡蘇臉書被灌爆

台灣新聞組／台北16日電
連日來蔡英文總統與行政院長蘇貞昌臉書被負面留言「灌爆」，民眾最不滿的正是疫苗與紓困不到位。（取材自蔡英文臉書）
連日來蔡英文總統與行政院長蘇貞昌臉書被負面留言「灌爆」，民眾最不滿的正是疫苗與紓困不到位。（取材自蔡英文臉書）

新冠肺炎本土疫情嚴峻，疫苗短缺造成嚴重民怨，蔡英文總統官方臉書從5月底開始，幾乎每篇貼文都被網友留言洗版，質疑政府買不到疫苗；行政院長蘇貞昌臉書也遇到相同情況。許多網友強調自己也是投給蔡及民進黨，如今政府的防疫作為卻令人失望，民進黨人士憂心中間選民鬆動，無疑是極大警訊。

蔡總統臉書因疫情被留言洗版，可追溯至5月底，當時蔡在臉書指出，「德國的BNT疫苗，我方和德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約」。相關說法引來大批網友質問。

近來日本及美國陸續宣布捐贈台灣疫苗，但臉書風向仍沒有太大轉變，要疫苗、要紓困的留言仍持續洗版蔡蘇臉書。日前藝人賈永婕號召商界及演藝圈捐贈數百台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）給各大醫院，蔡臉書也被網友質疑，為什麼賈永婕用三天時間就做到的事情，政府需要「超前部署」一整年？

蔡英文昨天表示，紓困方案陸續推出，請符合資格、有需要的民眾及業者趕快申請，政府會持續檢討並調整，和大家一起度過眼前難關。

但許多打工族哀嘆收入歸零，生活斷炊，還成了「紓困孤兒」。34歲、嫁來台灣7年多的林姓婦人在賣場當促銷試吃臨時人員，一天報酬1300至1500元台幣。全台三級警戒後，賣場禁促銷試吃，工作機會也沒了，家計全落在丈夫身上，經濟壓力沉重。她去年底才拿到身分證，沒有勞保，由廠商幫她投團保，查遍紓困方案，只能適用育兒家庭一個孩子1萬元台幣方案，只能走一步算一步。

高雄26歲丁姓少婦育有一對兒女，每周四天到安親班當助理老師，月收入1萬多元台幣，安親班課程暫停，收入也歸零，聯繫區公所、衛福部、勞保局等單位，得到回覆是無法適用任一紓困方案，讓她覺得自己是被政府遺忘的一群。

高雄市議員陳致中、林智鴻、林于凱等近日接獲多件陳情，發現紓困機制遺漏打工族，托嬰中心、居家保母、幼兒園、課後照顧班也受衝擊，建議主管機關盡快補破網。

而不僅蔡蘇臉書被灌爆，前副總統呂秀蓮近來也頻頻砲轟蔡政府的防疫缺失。她昨天表示，原本被全球視為「海角一樂園」的台灣，如今已成「海角失樂園」。呂並批評，蘇貞昌日前在立院回答疫苗短缺，拿「訂冷凍雞腿」比喻，根本是「謬語」。

臉書 紓困 疫苗

上一則

中國戰機28架擾台 再破單日紀錄 美批北京破壞穩定

延伸閱讀

郭正亮：賈永婕捐救命神器 戳破國王的新衣

郭正亮：賈永婕捐救命神器 戳破國王的新衣
黑白集／問阿中，生命竟能分藍綠白

黑白集／問阿中，生命竟能分藍綠白
怒批紓困4.0門檻高刁難 勞工灌爆蘇貞昌臉書

怒批紓困4.0門檻高刁難 勞工灌爆蘇貞昌臉書
鍾琴批政府防疫不力 告發蔡英文、蘇貞昌瀆職

鍾琴批政府防疫不力 告發蔡英文、蘇貞昌瀆職

熱門新聞

輝瑞疫苗。(路透資料照片)

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

2021-06-10 20:11
目前中國各地都能為台灣民眾提供新冠疫苗免費接種服務。圖為上海市嘉定區一處疫苗接種點。 記者林則宏／攝影

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

2021-06-09 19:36
圖為施打莫德納後的疫苗空瓶。中央社

台首例打AZ疫苗死亡 打莫德納送加護病房

2021-06-11 17:06
高端、聯亞疫苗若尚未與美方討論提出申請，可能已無法取得美國緊急使用授權。記者蘇健忠／攝影

FDA喊停 高端恐難取得美方緊急授權

2021-06-13 18:33
1名攝影師7日猝死於壹電視大樓廁所，篩檢結果為陽性，壹電視全體員工9日接受快篩，其中11人呈陽性反應，PCR全數陰性。記者邱德祥／攝影

台確診者猝死率高達12% 官方坦承國產疫苗可能不被國際認證

2021-06-09 17:45
對於資深媒體人彭文正（左）指總統蔡英文（右）已接種輝瑞BNT疫苗，總統府發言人張惇涵13日表示，這是不折不扣的謠言。（中央社檔案照片）

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

2021-06-13 10:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫
印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」