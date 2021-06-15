討疫苗、要紓困 蔡蘇臉書被灌爆

連日來蔡英文總統與行政院長蘇貞昌臉書被負面留言「灌爆」，民眾最不滿的正是疫苗與紓困不到位。（取材自蔡英文臉書）

新冠肺炎本土疫情嚴峻，疫苗 短缺造成嚴重民怨，蔡英文總統官方臉書 從5月底開始，幾乎每篇貼文都被網友留言洗版，質疑政府買不到疫苗；行政院長蘇貞昌臉書也遇到相同情況。許多網友強調自己也是投給蔡及民進黨，如今政府的防疫作為卻令人失望，民進黨人士憂心中間選民鬆動，無疑是極大警訊。

蔡總統臉書因疫情被留言洗版，可追溯至5月底，當時蔡在臉書指出，「德國的BNT疫苗，我方和德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約」。相關說法引來大批網友質問。

近來日本及美國陸續宣布捐贈台灣疫苗，但臉書風向仍沒有太大轉變，要疫苗、要紓困 的留言仍持續洗版蔡蘇臉書。日前藝人賈永婕號召商界及演藝圈捐贈數百台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）給各大醫院，蔡臉書也被網友質疑，為什麼賈永婕用三天時間就做到的事情，政府需要「超前部署」一整年？

蔡英文昨天表示，紓困方案陸續推出，請符合資格、有需要的民眾及業者趕快申請，政府會持續檢討並調整，和大家一起度過眼前難關。

但許多打工族哀嘆收入歸零，生活斷炊，還成了「紓困孤兒」。34歲、嫁來台灣7年多的林姓婦人在賣場當促銷試吃臨時人員，一天報酬1300至1500元台幣。全台三級警戒後，賣場禁促銷試吃，工作機會也沒了，家計全落在丈夫身上，經濟壓力沉重。她去年底才拿到身分證，沒有勞保，由廠商幫她投團保，查遍紓困方案，只能適用育兒家庭一個孩子1萬元台幣方案，只能走一步算一步。

高雄26歲丁姓少婦育有一對兒女，每周四天到安親班當助理老師，月收入1萬多元台幣，安親班課程暫停，收入也歸零，聯繫區公所、衛福部、勞保局等單位，得到回覆是無法適用任一紓困方案，讓她覺得自己是被政府遺忘的一群。

高雄市議員陳致中、林智鴻、林于凱等近日接獲多件陳情，發現紓困機制遺漏打工族，托嬰中心、居家保母、幼兒園、課後照顧班也受衝擊，建議主管機關盡快補破網。

而不僅蔡蘇臉書被灌爆，前副總統呂秀蓮近來也頻頻砲轟蔡政府的防疫缺失。她昨天表示，原本被全球視為「海角一樂園」的台灣，如今已成「海角失樂園」。呂並批評，蘇貞昌日前在立院回答疫苗短缺，拿「訂冷凍雞腿」比喻，根本是「謬語」。