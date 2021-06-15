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台飛美人數大增 長榮華航七月增班

記者曹悅華、楊雅棠、邱宜君、許政榆、周志豪、鄭媁／台北報導
桃機6月赴美人數雖仍遠不及疫情前水準，但每日平均已比5月增長九成。圖為旅客全身著防護衣準備搭機。記者季相儒／攝影
桃機6月赴美人數雖仍遠不及疫情前水準，但每日平均已比5月增長九成。圖為旅客全身著防護衣準備搭機。記者季相儒／攝影

台灣鬧新冠疫苗荒，不少去年回台躲避美國疫情的人，近期紛紛又返回了美國，還可順便打疫苗，網路上也陸續出現不少民眾分享赴美打疫苗的貼文或影片。根據台灣交通部統計，6月每天平均有686人赴美，比起5月的361人足足成長了九成；包括華航、長榮暑假也不斷增班。

近來旅遊界屢傳推出「疫苗團」，或協助代訂赴美機票、住宿，還會安排中文導遊協助旅客打疫苗。旅遊業者坦言，近來去美國打疫苗「詢問度真的很高。」

副指揮官陳宗彥說，出境人數看起來沒有到外傳的這麼多；6月初有航空公司加開赴美班次，主要是因應之前返台的僑民陸續返回僑居地，還有些學生返美就學。

但交通部統計資料顯示，6月7日到13日平均每天686人出境美國，5月15到31日平均僅361人。交通部官員坦言，確實最近「多一點點人」；也有官員透露，的確有部分人是回台避難採遠距教學，現在返回美國就學。

不過官員也強調，跟前年6月底無疫情時的出境榮景人數仍難相比。

桃園機場也說，飛美國、加拿大和上海旅次近期增加不少，尤其上周特別明顯，正密切觀察旅客報到秩序及維持社交距離。

航空公司說，確實「赴美需求有起來」。華航15日就宣布，6月才剛復航的美國安大略航班，7、8月將再新增4班往返；這兩個月總計會有21班台北往返洛杉磯航班。長榮飛西雅圖航班7月1日到18日每周增為4個往返，7月19日到31日為每周3個往返，現僅兩個往返航班；舊金山、溫哥華7月每周也多1個往返航班。

中廣董事長趙少康說，台灣疫苗不夠，老人都要跟老人搶，有人願意自己出國打疫苗，返台後少1個可能破洞，應樂觀其成；交通部也許不需鼓勵，但也不必禁止，更不應處罰組團出國打疫苗的旅行社。

至於赴中國情況，中國國台辦日前表示，已有6萬2千名台灣民眾到中國接種新冠肺炎疫苗。陳宗彥說，6月每天赴中國人數約400至600人間，人數維持穩定，未特別增加。

疫苗 美國 台灣

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