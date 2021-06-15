共軍擾台空防創紀錄 學者：明顯與G7有關 相當不智

共軍空中兵力今天在台灣防空識別區西南方、南方與東南方進行體系化作戰機群演練，國防部公布其航跡。圖／台空軍司令部

28架共軍 快慢速機今天大舉出海，創下近年公開紀錄中共 軍機單日進入台灣西南防空識別區最多數量紀錄。台國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，近期包括美日峰會、美韓峰會、七大工業國峰會提及台海的聯合聲明，與多國在南海軍事操演，新的國際情勢都對北京 造成壓力；中共戰機戰術活動的改變，可能原因在於北京面對國際情勢進行戰略調整，以及外交、軍事的戰術調控，以符合中共現階段的戰略與建黨百年的內外宣傳工作，政治意義大於軍事意義。

蘇紫雲表示，中共軍機暫停進入台灣防空識別區九天之後，於14日由運八反潛機打頭陣，15日又以多機種、多高度方式進入台灣西南、東南防空識別區，由於以往共機的大規模活動多針對個別事件，因此以安撫中共內部強硬派及輿情為主。

蘇紫雲認為，共機航跡明顯演練封鎖台海、巴士海峽的意圖。然而共機的此一舉動等於也向美日韓展現切斷海上生命線的威脅，明顯是與美國、七大工業國峰會訴求「開放與自由的印太」政策有關，相當不智。

蘇紫雲表示，戰術特性上，轟6、殲16具備對艦攻擊能力，針對美艦的針對性甚為明顯，機組的編成與拜登總統今年1月23日派遣羅斯福號航艦進入南海時，共機模擬攻擊的情形類似，針對近期將陸續舉行的多國海上演習針對性非常強。

他表示，如今新的國際情勢的確對北京造成壓力，包含美日峰會、美韓峰會、七大工業國峰會的聯合聲明，均提及台海和平與安全重要性，北約峰會更史無前例將中共視為系統性的挑戰。這都對北京的外交與區域安全態勢造成外部壓力，內部則遭鷹派與民族主義網民認為「軟弱」，因此需藉軍事行動以為內部交代與宣傳。

蘇紫雲解讀，共機的行為需從中共軍事文化本質切入，中共對於軍事力量的展現，向來是七分政治、三分軍事。習近平新進提出「重建中國形象」的「可愛、可敬、可信」國際宣傳基調，被視為調整戰狼外交的具體指導，因此共機的活動也受到此一政策調整的影響。

蘇紫雲同時表示，美國雷根航艦戰鬥群進入南海，主要目的雖是前往印度洋支援美軍撤出阿富汗，但此番屬於「路過」南海性質，也將進行演習。同時，駐紮日本三澤基地的美國空軍F-16機群，千里迢迢前往印尼進行聯合演習，加上澳洲也將派艦與英國伊莉莎白航艦聯合軍演。

此外，東協今天舉行防長會議，就《海上意外相遇規則》（CUES）、《軍機空中相遇規則》(GAME)、海上互動指南、東盟直接聯絡基礎設施（ADI）和《東海各方行為宣言》等進行討論，由於中共近年是南海事務的最主要當事國，東協國防部長等於間接點名要約制共軍行為模式。

蘇紫雲強調，因此中共戰機戰術活動的改變，可能原因在於北京面對國際情勢進行戰略調整，以及外交、軍事的戰術調控，以符合中共現階段的戰略與建黨百年的內外宣傳工作，政治意義大於軍事意義。