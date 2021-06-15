聯亞生技旗下聯亞藥業 訂23日在台登錄興櫃買賣

聯亞生技外觀。記者潘俊宏／攝影

生技（UBI）旗下負責國產COVID-19疫苗 後段充填的聯亞藥業，已於10日送件申請在台登錄興櫃，訂6月23日登錄興櫃買賣。

聯亞藥業成立於2004年，實收資本額新台幣9.13億元（下同，約3300萬美元），工廠位於新竹縣湖口鄉，董事長兼總經理為陳啟祥，主要產品為蛋白質藥品與特殊學名藥品開發、製造及委託研究、生產服務；內銷占67.11%，外銷占32.89%。

聯亞生技開發持有聯亞藥業49.63%股權，為最大股東，其次為台塑生醫持有17.47%，UBI TW HOLDING持有12.92%。截至5月31日止，董事、監察人及持股超過10% 的大股東，總計持股比例達80.44%。

聯亞藥由資誠聯合會計師事務所簽證 ，股票 過戶機構為永豐金證券。

聯亞藥109年度營業收入4.77億元，稅前純損9026萬元，每股虧損0.86元。

聯亞藥開發中治療腎性貧血症的生物相似性藥品紅血球生成素UB-851，第三期人體臨床試驗於6月11日完成期中數據解盲及分析，將根據臨床試驗結果向衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）申請生物相似性藥品上市許可查驗登記。