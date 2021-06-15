我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7公報後 美國與歐盟峰會聲明重申台海和平穩定重要性

疫苗接種率達70% 紐約全面解封

聯亞生技旗下聯亞藥業 訂23日在台登錄興櫃買賣

中央社記者韓婷婷台北15日電
聯亞生技外觀。記者潘俊宏／攝影
聯亞生技外觀。記者潘俊宏／攝影

生技（UBI）旗下負責國產COVID-19疫苗後段充填的聯亞藥業，已於10日送件申請在台登錄興櫃，訂6月23日登錄興櫃買賣。

聯亞藥業成立於2004年，實收資本額新台幣9.13億元（下同，約3300萬美元），工廠位於新竹縣湖口鄉，董事長兼總經理為陳啟祥，主要產品為蛋白質藥品與特殊學名藥品開發、製造及委託研究、生產服務；內銷占67.11%，外銷占32.89%。

聯亞生技開發持有聯亞藥業49.63%股權，為最大股東，其次為台塑生醫持有17.47%，UBI TW HOLDING持有12.92%。截至5月31日止，董事、監察人及持股超過10% 的大股東，總計持股比例達80.44%。

聯亞藥由資誠聯合會計師事務所簽證股票過戶機構為永豐金證券。

聯亞藥109年度營業收入4.77億元，稅前純損9026萬元，每股虧損0.86元。

聯亞藥開發中治療腎性貧血症的生物相似性藥品紅血球生成素UB-851，第三期人體臨床試驗於6月11日完成期中數據解盲及分析，將根據臨床試驗結果向衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）申請生物相似性藥品上市許可查驗登記。

疫苗 股票 簽證

上一則

向華強妻：「台灣省」現被全世界恥笑 只想快點逃離

下一則

共軍擾台空防創紀錄 學者：明顯與G7有關 相當不智

延伸閱讀

美疫苗量已足夠停發EUA 台製疫苗雪上霜

美疫苗量已足夠停發EUA 台製疫苗雪上霜
聯亞的Vaxxinity：疫苗研究有助阿茲海默症治療獲突破

聯亞的Vaxxinity：疫苗研究有助阿茲海默症治療獲突破
蘇氏藥業 幸福胃的素美國總代理

蘇氏藥業 幸福胃的素美國總代理
高端疫苗比AZ貴7倍 列名世界第二高價

高端疫苗比AZ貴7倍 列名世界第二高價

熱門新聞

輝瑞疫苗。(路透資料照片)

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

2021-06-10 20:11
目前中國各地都能為台灣民眾提供新冠疫苗免費接種服務。圖為上海市嘉定區一處疫苗接種點。 記者林則宏／攝影

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

2021-06-09 19:36
圖為施打莫德納後的疫苗空瓶。中央社

台首例打AZ疫苗死亡 打莫德納送加護病房

2021-06-11 17:06
高端、聯亞疫苗若尚未與美方討論提出申請，可能已無法取得美國緊急使用授權。記者蘇健忠／攝影

FDA喊停 高端恐難取得美方緊急授權

2021-06-13 18:33
對於資深媒體人彭文正（左）指總統蔡英文（右）已接種輝瑞BNT疫苗，總統府發言人張惇涵13日表示，這是不折不扣的謠言。（中央社檔案照片）

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

2021-06-13 10:19
1名攝影師7日猝死於壹電視大樓廁所，篩檢結果為陽性，壹電視全體員工9日接受快篩，其中11人呈陽性反應，PCR全數陰性。記者邱德祥／攝影

台確診者猝死率高達12% 官方坦承國產疫苗可能不被國際認證

2021-06-09 17:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒
明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？
2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世

2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世
打2劑輝瑞或AZ疫苗能抗變種 預防住院率達96％

打2劑輝瑞或AZ疫苗能抗變種 預防住院率達96％