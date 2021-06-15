美航艦雷根號進入南海 共機靠近台領空遭驅離

雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）昨日即透過臉書粉團預告將進入南海，執行確保印度太平洋地區保持自由和開放的任務，貼文披露美軍戰機在雨中進行起降的畫面。圖／雷根號臉書粉團

據台灣 軍方人士證實，共軍 包括運八反潛機、空警500等多機型，今日上午進入台灣西南空域防空識別區（ADIZ），由於飛行路線深入接近台領空，台空軍除在空監控外，同時密集廣播喊話示警，要求共機迴轉脫離。由於美軍雷根號航艦打擊群昨日即預告將進入南海，共機電偵機舉措不排除與美軍航艦行動有關。

雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）昨日即透過臉書粉團預告將進入南海，執行確保印度太平洋地區保持自由和開放的任務，貼文披露美軍戰機在雨中進行起降的畫面。美國 海軍今天也表示，美國航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）打擊群已進入南海，為例行任務的一環，打擊群在南海執行海上安全任務，包括定翼和旋翼機飛行任務、海上打擊演習，以及地面和空中單位之間的協同戰術訓練。

民間人士經營的台灣西南空域臉書專頁今天貼文披露，中共軍機包括運八反潛機、空警500等多機型，上午採多空層方式進入台西南空域防空識別區，台空軍軍機在空監控，而自5時48分起至10時02分，空軍已進行16次廣播驅離。擅長截收南部空域無線電對話的粉團還指出，除台軍戰管急促要求共機迴轉脫離的聲源外，還有不明聲源回嗆台方：「那裡是公海好不好，讀點書啊！」

軍方人士證實，上午確有數批共機進入台西南空域防空識別區，都屬慢速機，因為飛行路徑深入識別區接近台領空，因此戰管密集要求其迴轉脫離。至於共機相舉措與美軍航艦行動有無關聯，軍方沒有評論。針對共機進入西南空域的詳情，將待今日情勢告一段落後再以新聞稿布告。