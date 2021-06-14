明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

專家擔心，台灣再不行動，恐不只明年買不到，未來幾年內都將成為疫苗孤兒。(示意圖／報系資料照片)

中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中5月27日於記者會曾說，已買3000萬劑疫苗 ，加上國產疫苗，「今年已經夠了」，並透露明年會加購針對變異株的莫德納次世代疫苗，但未透露數量。陳時中日前坦承AZ曾找台灣 代工一年三億劑，但我方只願年產一億劑，最後破局。台灣明年、後年的疫苗在哪裡？沒有人知道。

放眼國際，歐美連2022、2023年都已布局採購BNT疫苗，訂單動輒上千萬、上億劑，南韓已取得美國疫苗代工地位，新加坡將成為BNT在亞洲的生產基地。專家擔心，台灣再不行動，恐不只明年買不到，未來幾年內都將成為疫苗孤兒。

陽明交大公衛所兼任教授、首任疾管局局長張鴻仁表示，像南韓和新加坡取得歐美疫苗代工，台灣已經不可能，因為以前就沒投資。至於對外採購，張鴻仁說，不覺得台灣有訂明後年採購計畫，只聽說明年好像編列了100多億疫苗採購預算，但只是粗略從劑量和金額去預估，沒有完整規畫。

來年的疫苗採購談判，變數非常多。張鴻仁分析，第一個變數是供需曲線發展不如預期。原本產業界認為今年年底供需曲線會過了一個平衡點、反轉為供過於求，但現在並沒有如預期發展，越看越亂。因為中高收入以上國家疫苗一定過剩，產量會多出來，但是全球整體供應還是不足，特別是第三世界國家，大家都希望印度趕快度過疫情、恢復疫苗供應鏈。

張鴻仁表示，談判都需要心裡有個底，但台灣需要去搶的市場現在能見度不好，現在已經看不清楚未來會變怎樣。如果確定會供過於求，就沒什麼好擔心，但就怕今年的供給面跟去年一樣緊，難以預估國際市場供需之下，當然需要超前部署，現在不趕緊訂一些在手，明年一定買不到。

第二個變數，是變異株和第二代疫苗的科學發展，將影響來年所需的劑量。張鴻仁表示，變異株橫行是個大問題，目前世界各國都認為明年勢必得繼續打疫苗。各大藥廠都在研發追加劑量，希望追加一劑就可以把中和抗體拉上來，所以明年的疫苗打法會與今年不同，今年打兩劑，明年很可能只需要一劑。但這些新一代疫苗，是否一劑就夠有效，科學上也還不夠清楚，需要更多實證。

從過去的經驗學到教訓，現在該怎麼做？張鴻仁表示，台灣社會現在最重要的是，要重新把風險管理的概念，放在政府進行社會溝通的核心。

張鴻仁表示，台灣一直習慣於用「便宜、剛剛好」的節儉心態去做事，這是傳統的美德，也是國人根深蒂固的思想。但是，這樣的心態適合用於處理疫苗這類戰略物資的採購和研發嗎？如果選擇要用這種精神去處理戰略物資，如果買不夠大量、人家不理你；永遠要買便宜，就只能買得到那幾種；當供應鏈出了問題，就要有承擔後果的心理準備。

「我們想要承擔的是什麼風險？」張鴻仁提醒，指揮官要向總統報告、討論這個重要問題。台灣政府為了想要避免多花錢被罵，所以寧願因疫情風險和社會不安被罵嗎？張鴻仁說，執政一定會挨罵，要想清楚「哪個被罵比較不痛、對人民最好」，不可能從頭到尾拍拍手的。只要說清楚、做好風險溝通，「一定有人聽得懂，就會支持你。」