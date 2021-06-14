台疫苗團攬客 業者遊走法律邊緣

台灣疫苗供不應求，不少民眾不惜成本出國施打，連旅行社都坦言「詢問度真的很高」。圖為14日晚桃機飛美航班候機狀況。記者季相儒／攝影

「詢問度真的很高。」台灣 疫情嚴峻，但疫苗 不足，引發部分民眾不惜飛到國外施打，又以美國 最熱門。因目前台灣仍禁止旅行社組團出國，不少業者頂多只能代訂機票、酒店，但近日傳出又有業者以疫苗攬客，報價內容還包括華語導遊及司機，「遊走法律邊緣」，已引發交通部觀光局關切。

5月底才傳出「豪華輝瑞疫苗團」35天35萬元(以下為台幣)，但因目前組團出國違法，旅遊業界否認開團，但確實有部分民眾以自由行方式出國打疫苗。

「疫苗觀光潮」最熱地點在美國，紐約州宣布到景點就能接種，阿拉斯加州直接在機場施打，可任選輝瑞或莫德納。近日還有台灣網紅拍片教學「5天10萬元」到加州打疫苗，還有「小資族」網友自立自強，找到4萬多元機票可到舊金山機場免費接種。

有旅遊業者坦言詢問度真的很高，上周開始接到很多民眾來電表示想參加「美國疫苗團」，或要求代訂到美國的機票，但礙於法令，旅行社頂多代訂機票、酒店。

但近日傳出有旅行社以出國打疫苗攬客，號稱兩人輕鬆成行，其中「輝瑞30日」搭乘長榮航空到洛杉磯，經濟艙最低價20萬2千元，商務艙則要35萬3500元，可打兩劑及接受PCR核酸檢測；「嬌生8日」搭乘長榮航空到洛杉磯，14萬7600元起跳，商務艙則要29萬9千元，可打1劑及PCR核酸檢測。

該家旅行社攬客時強調只是代訂機票及酒店，沒有組團，但報價內容包括華語導遊兼司機陪同旅客接種疫苗。

觀光局說，旅行社可代訂機票及酒店，如果司機從機場接送到旅館也合法，但若從飯店再載到醫院等其他地方，甚至有導遊跟隨，就有協助「安排行程」、類似「旅行團」的疑慮，將了解並要求改正。該旅行社說，有些旅客語言不通才提供中文司機載旅客到醫院及幫忙預約接種，但未從台灣派領隊，還是自由行，若觀光局認為有疑慮或需要調整，一定會配合。

據了解，該旅行社並非個案，因有市場需求，近日傳出不少旅行社都有類似宣傳行為，雖有其他業者私下認為這遊走在法律邊緣，但也凸顯國內疫苗供不應求的窘境。