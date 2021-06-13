台灣人感謝日本贈疫苗 在日本產經新聞大登廣告

台灣疫情擴大，亟需疫苗，日本以最快速度近提供台灣近124萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，許多台灣企業和團體13日在日本產經新聞登兩 面的廣告表達謝意。（中央社）

台灣 疫情擴大亟需疫苗 ，日本 以最快速度提供台灣124萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，許多台灣企業和團體今天在日本產經新聞大登廣告表達謝意。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，日本政府6月4日提供台灣124萬劑AZ疫苗，這些疫苗陸續配送至台灣各地，昨天開始施打。

台灣企業和團體今天在日本產經新聞刊登兩整頁廣告，其中一頁用大大的文字寫著「謝謝日本！患難見真情」，並且寫道：「台灣為取得疫苗面臨極大困難之際，日本政府迅速伸出援手無償提供124萬劑疫苗給台灣，我們對於日本政府及日本國民的心意及迅速的因應，由衷感謝。」

廣告上還寫著這份恩情永遠留在我們的記憶，台灣與日本地理相近是老朋友，但願早日與各位再相會。

另一頁廣告有可愛的台灣熊和大紅愛心圖樣，寫著「感謝來自日本的124萬劑疫苗與勇氣，友誼將更深化。我們今後也會推動台日友好。」廣告上註明很多企業和團體的名稱，包括安永生物科技公司、101台北金融大樓、株式會社登豐商事、琵琶湖興業、全日本台灣連合會、日本台灣醫師連合會、留日四國華僑總會等。

這兩頁廣告，一頁寫「台灣人有志一同」，由聯邦相關企業、自由時報、瓏山林相關企業協贊；一頁寫著由台灣傳統基金會、台灣櫻花返鄉會企畫。

除此之外，為了讓更多日本民眾能看到台灣民眾謝謝日本的心聲，一名在台灣定居8年的部落客「日本人的歐吉桑」與一名同樣來自日本、定居台灣47年的台北中山車站「謝謝台灣牆壁發起人」聯手在網路上發起計畫在日本刊登實體的「謝謝日本」感謝牆的募款活動。

「感謝牆」預計7、8月張貼在東京車站（MRT丸之內内線通路）的牆面；大阪車站方面日後再公告地點。從11日開始募款，目標新台幣70萬元（約2.5萬美元），目前已突破100萬元（約3.6萬美元）。

這項計畫的發起人表示，期盼讓更多日本人知道台灣人感謝日本所做的事，讓不認識台灣的日本人知道台灣人如此喜歡日本，讓他們開始關心台灣、喜歡上台灣，等度過嚴峻的疫情後，期待彼此的一期一會。