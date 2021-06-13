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G7公報首提台海和平重要性 台總統府感謝

記者丘采薇／台北報導
台總統府發言人張惇涵。(中央社資料照)
台總統府發言人張惇涵。(中央社資料照)

第47屆7大工業國集團（G7）領袖峰會落幕並發布聯合公報，強調台海和平穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。台總統府發言人張惇涵今天表示，這是G7領袖峰會公報首度強調台海和平穩定重要性，也是今年繼美日領袖峰會、美韓元首峰會、歐日領袖峰會、G7外長會議及日澳2+2會議後，世界主要民主國家，再次具體表現對區域和平穩定的高度關注，台灣政府再次誠摯感謝G7成員國對台灣的堅定支持。

張惇涵表示，這是從G7前身G6成立以來，36年來首度在峰會聯合公報中，納入友台內容。這再次印證台海的和平穩定，不僅限於兩岸關係的範疇，已經提升至印太區域，並已成為全球高度關注的焦點，對於促進「自由與開放的印太地區」而言，至為關鍵。

張惇涵重申，台灣一貫的立場是「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進」。台灣與G7成員國皆共享民主、自由、人權等基本價值，台灣一定會堅守區域內負責任成員的角色，也一定會堅定捍衛民主的制度、守護共享的普世價值，與G7成員國及其他理念相近的國家，持續深化合作夥伴關係，爭取更多國際社會的支持，台灣也將持續為全球人類健康福祉、印太區域的和平穩定與繁榮發展，堅定貢獻最大的良善力量。

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