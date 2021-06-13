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G7公報首納台海穩定 台外交部：感謝各國領袖重視

中央社台北13日電

G7峰會晚間發布聯合公報，首度表明重視台海和平穩定。台外交部表示，這是G7前身G6自1975年成立後，36年來首度在公報納友台文字，誠摯感謝各國元首領袖以具體行動展現對台海和平與穩定的重視。

台外交部晚間發布新聞稿表示，第47屆七大工業國集團（G7）領袖峰會於13日晚間在英國康瓦爾（Cornwall ）圓滿落幕，會後並發布聯合公報，首度強調維護台海和平與穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。

台外交部指出，這是G7前身G6自1975年成立以來，36 年來首度在峰會聯合公報中納入友台文字，台外交部對G7 各國元首及歐盟領袖，以具體行動展現對台海和平與穩定的重視，表示高度歡迎與誠摯感謝。

台外交部說，這是繼今年4月美日元首峰會、5月美韓元首峰會、歐日領袖峰會、G7外長會議，以及6月日澳2+2會談後，G7各國元首及歐盟領袖再度重申對台海和平與穩定的重視，凸顯維持台海和平與穩定，已取得美、日、英、法、德、義、加及歐盟等世界主要民主國家元首及領導階層的高度共識，也代表台海和平與穩定是打造「自由與開放的印太地區」不可或缺的關鍵一環。

台外交部說明，今年G7峰會是2019年底新冠肺炎（COVID-19）爆發以來，首度舉行實體會議，會中各國就全球新冠疫苗接種、疫後經濟復甦、強化全球供應鏈的韌性及氣候變遷等重要議題進行討論。

此外，G7領袖昨天發表聯合聲明，共同推出「重建美好未來世界夥伴關係」（Build Back Better World（B3W） Partnership），同意出資協助拉丁美洲及加勒比海、非洲及印太地區中低收入發展中國家，在氣候、公衛安全、數位科技及性別平等等重點領域，協助完善相關基礎建設及數位轉型。

台外交部強調，台灣作為印太地區負責任的一員，自2016年以來即積極推動「新南向政策」，未來將秉持透明、高標準及價值驅動等民主原則，持續與G7會員國及歐盟等理念相近國家及夥伴，在完善印太地區高品質基礎建設及強化全球供應鏈韌性等方面加強合作，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。

G7 歐盟 供應鏈

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