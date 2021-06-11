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台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

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台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

記者李光儀、謝蕙蓮／台北12日電
高端疫苗。(記者蘇健忠／攝影)
高端疫苗。(記者蘇健忠／攝影)

台灣高端疫苗解盲號稱「大成功」，將向衛福部申請緊急授權，但每劑價格高達台幣881元，遠超過目前已上市的西方國家流通疫苗，甚至為AZ疫苗的八倍之多，躋身「全世界最貴本土疫苗」行列。業者分析，主要因素有三個：包括研發補助、生產量，及代工問題，關鍵因素是高端一旦開始生產，就必須付給其他廠商權利金或者外包費用，等於「一隻牛剝很多次皮」。

以目前揭露資訊可知，目前全世界最貴的本土疫苗是大陸的國藥疫苗，每劑售價高達300人民幣，約合台幣1200元；其次是科興疫苗，每劑約200元人民幣。不過高端價格揭露後，已擠下科興疫苗，成為「全世界第二貴的本土疫苗」。

前疾管局長蘇益仁說，疫苗成本包括研發、技術授權、生產材料及設備、製造等。高端研發新冠肺炎疫苗政府有補助，但當初向美國國家衛生研究院取得抗原授權的技術費很貴，加上病毒培養機要向國外買、機器昂貴，另外注射的針筒、針劑、填裝疫苗的容器等有些也要向國外購買，產量少成本當然墊很高，最重要的關鍵是產量少。

業者舉例，高端最原始的新冠病毒株、技術平台是從美國國衛院取得，依據高端去年5月5日發布重大訊息表示，與美國國衛院（NIH）簽署全球商授權，依約需支付一定金額的簽約金、里程碑金及銷售權利金，但未具體透露金額。另外，高端疫苗裡最重要的佐劑，來自美Dynavax生技公司，雖不知雙方合約具體內容，但應該免不了權利金或分潤。

至於為何高端疫苗每劑比聯亞貴130多元台幣？蘇益仁表示，聯亞的疫苗是自己生產製造，高端疫苗是租用台康的工廠製造，成本比聯亞高。此外，AZ疫苗是使用腺病毒當載體的重組病毒疫苗，可以快速大量複製不讓人體染病的病毒來製作疫苗，成本非常低，不能和國產疫苗相比。

生技業者並表示，經濟學的鐵律是「產量越大，個別生產成本越低」，高端、聯亞雖都已經簽下台灣500萬劑的合約，但與其他國家動輒數億、數十億甚至上百億的預購產量相比，只能算是杯水車薪；且西方大廠的疫苗常常在研發階段，就已被各國政府投資並搶訂產量，價格當然也可以壓低。

台灣國產疫苗目前只通過二期臨床，未來第三期何時完成、何時能獲得國際認證也不可知；業者說，聯亞似乎有自己的國際市場布局，但高端目前仍看不到，「這1000萬劑的合約，可能是它唯一的一筆交易」，價格當然很難壓低。

疫苗 台灣 美國

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