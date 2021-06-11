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「當新冠死亡變1個號碼」龍應台斥蔡政府掌權傲慢

台灣新聞組／台北12日電
疫情嚴重，龍應台痛批掌權者傲慢。（本報資料照片）
疫情嚴重，龍應台痛批掌權者傲慢。（本報資料照片）

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，目前共有1萬2500多例確診，其中380多人死亡，引起關注。「河裏撈上來的、廁所裡發現的、陋巷公寓裡無聲無息的…遺體，全部成為官員嘴裡一個號碼、案例。」作家、前文化部部長龍應台11日在臉書發文感慨，強調「為那死得不知所以的同胞，為那被剝奪了死別最後一個溫暖擁抱的家人，我心沉痛。」

龍應台卸下文化部長頭銜後回歸寫作，並移居屏東潮州開始鄉居生活，11日在臉書轉發近日因批評新冠疫苗政策而捲入風波的中研院院士、台大醫學院教授陳培哲的專訪，並有感引言：「如果篩檢出新冠肺炎的高齡患者、糖尿病、腎臟病等慢性病者，立刻打新冠單株抗體，可以減少5到6成死亡率…那些生命是可以挽救的。」

龍應台指出：「當他堅持每天用『公務常態』的語調報告，每天把它正常化，久而久之，他就讓大眾習慣而接受，麻痹掉心裡的刺痛和驚駭。」她沉痛表示：「這3周來讓我寢食難安的，倒不是很多專家學者和認真的記者已經分析的根本決策錯誤，而是這個政府對同胞死亡的態度。」

「那種掌權的強硬傲慢，那種慣性的居高臨下，那種認為所謂『國家戰略』高於『庶民生命』的理所當然的霸道，令人駭異；這權力的傲慢、聲調的居高臨下、以生命為政治代價的權術，我們並非不曾見識過，但絕對不是在一個民主政府。」這是龍應台自新冠疫情爆發以來，首次措詞如此強烈的重炮批評。

龍應台為「那些可以挽救的」生命而怒，並直言「台灣人民的公民素養是非常高的，這絕對不是台灣人對民主政府的期待。」她所無法認同的，還包括指揮中心每日疫情報告時「對每一個孤獨猝死的『案例』，都要透露一些前置『形容詞』：猝死『案例』有多種慢性病…，暗示的意思就是：他本來就該死，不要只怪新冠病毒。」

龍應台的發文隨即獲得9000多人按讚認同，並有1600多次分享，有網友留言回應「心裡的感受或是不服氣成了網民嘴裡的不體貼，我不知道應該用甚麼樣的方式，表達我的憤怒和哀傷。」也有些網友為指揮中心與執政決策表不平地指出「政府可能不是人民期待的100分」、「難道是要陳時中每天哭給妳看嗎？」反映台灣社會因疫苗而產生的撕裂與分歧。

台灣 疫情 疫苗

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