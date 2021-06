推特發文諷旅台星國人士 國民黨惹議道歉

民進黨發言人謝佩芬今天表示,國民黨 官方推特 發文,諷刺旅台新加坡社運人士鄞義林「有色人種卻白人主義至上」,如此不得體且侮辱人的詞彙回應鄞義林的時事評論,民進黨感到遺憾並呼籲國民黨正式道歉。

社運人士鄞義林今日在推特發文表示,他很驕傲總統蔡英文為台灣 與其他民主國家建立這麼好的關係,讓日本和美國這麼快前來協助台灣,同時避免台灣失去氣節、尊嚴、與主權。若是只專注跟中國打好關係的國民黨,則可能需要放棄台灣主體性及主權,跟中國磕頭、導致民主衰退,以拿到品質不好的疫苗。

謝佩芬說,該名外籍人士在推特上發表對時事的看法,可受公評。但國民黨官方推特帳號以非常敏感的英文字詞強烈回應,「你身為有色人種,卻是一個極端的白人至上主義者,這種認知失調一定讓你極為痛苦。」

據了解,由於鄞義林與多名駐台外國記者皆有交情,許多駐台外國記者都看到這則推文並熱議。謝佩芬表示,以一個政黨的官方英語平台來說,國民黨的這則推文完全失格,難怪多位外媒記者皆馬上推文回應。

This coming from the biggest opposition party in Taiwan, which decides to respond to my tweet thanking Japan & US for their help—is to call me a white supremacist. Other than the fact that I laughed for 5 mins, this shows how irrelevant and dangerous KMT is to Taiwan's politics. https://t.co/rwG7rdlYiJ pic.twitter.com/R0Zv4reTYt