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推特發文諷旅台星國人士 國民黨惹議道歉

中央社台北10日電
國民黨官方推特發文諷刺旅台外籍人士鄞義林「認知失調」、「有色人種卻白人主義至上」。(擷自推特)
國民黨官方推特發文諷刺旅台外籍人士鄞義林「認知失調」、「有色人種卻白人主義至上」。(擷自推特)

民進黨發言人謝佩芬今天表示，國民黨官方推特發文，諷刺旅台新加坡社運人士鄞義林「有色人種卻白人主義至上」，如此不得體且侮辱人的詞彙回應鄞義林的時事評論，民進黨感到遺憾並呼籲國民黨正式道歉。

社運人士鄞義林今日在推特發文表示，他很驕傲總統蔡英文為台灣與其他民主國家建立這麼好的關係，讓日本和美國這麼快前來協助台灣，同時避免台灣失去氣節、尊嚴、與主權。若是只專注跟中國打好關係的國民黨，則可能需要放棄台灣主體性及主權，跟中國磕頭、導致民主衰退，以拿到品質不好的疫苗。

謝佩芬說，該名外籍人士在推特上發表對時事的看法，可受公評。但國民黨官方推特帳號以非常敏感的英文字詞強烈回應，「你身為有色人種，卻是一個極端的白人至上主義者，這種認知失調一定讓你極為痛苦。」

據了解，由於鄞義林與多名駐台外國記者皆有交情，許多駐台外國記者都看到這則推文並熱議。謝佩芬表示，以一個政黨的官方英語平台來說，國民黨的這則推文完全失格，難怪多位外媒記者皆馬上推文回應。

國民黨國際部副主任兼發言人何志勇表示，針對今天的推特回應事件，已在第一時間就取消收回了這則未經授權核可的推文，也在第一時間以英文在推特上向當事人鄞義林，以及其它因為看到這則推文回覆而感到遭受冒犯的推特使用者致上最深的歉意。也主動向駐台外媒記者、駐台外交人員以及台灣媒體記者轉述對於此事的歉意。國際部也會透過正式道歉信向鄞致意。

何志勇說，針對今天的事件，已著手檢討相關的程序控管，杜絕往後再有類似的疏失發生。他再次向社會大眾以及外國朋友們道歉。

謝佩芬表示，國民黨推特發文丟臉丟到全世界，已經不是第一次了。之前，國民黨在推特官方帳號上放出一張將總統蔡英文繪製成毛澤東的圖片，也遭外媒批評。如今國民黨又用推特發文指控外籍人士鄞義林為「有色人種卻白人主義至上」，這不是國民黨刪文、道歉，就可以當作沒事的。

她說，難道國民黨現在也走「戰狼外交」路線嗎？難道國民黨主席江啟臣說的「親美」、「友日」都是騙人的嗎？對於國民黨官方推特的仇恨、歧視性發言，民進黨感到很遺憾。由於一個政黨在國際社群平台上的發言也代表台灣的形象，民進黨呼籲國民黨應正式道歉。

國民黨 推特 台灣

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