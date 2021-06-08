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日經：美日4月發表聯合聲明後 共機擾台大減

中央社東京8日綜合外電報導
日經新聞報導，自美日發表聯合聲明以來，共機闖入台灣西南防空識別區的次數明顯下降。圖為殲-16戰機。(圖／台國防部)
日經新聞報導，自美日發表聯合聲明以來，共機闖入台灣西南防空識別區的次數明顯下降。圖為殲-16戰機。(圖／台國防部)

美國總統拜登與日本首相菅義偉4月16日舉行雙邊峰會，並在會後聯合聲明強調台海和平與穩定的重要性。日經報導指出，就在美日峰會發表聯合聲明後，中國軍機擾台次數大減。

日本經濟新聞分析，中國軍機在美日峰會聯合聲明後侵入台灣防空識別區（ADIZ）次數大減，原因應是為了避免過度刺激美國，以及考量7月1日是中國共產黨創黨100周年，中共以控管中國國內情勢優先。

報導指出，今年1月1日到4月16日發表美日峰會聯合聲明前的106天，中國軍機共有75天侵入台灣防空識別區，占比約70%，可以說共機平均一周約擾台5天。

中國擾台軍機以「殲16」與「殲10」為中心，達257架次，平均一天有3.4架次軍機擾台；單日大量出動10架軍機以上的大規模擾台有9天，其中6天集中在美日峰會發表聯合聲明前3周內。

報導說，每當美國深化與台灣關係，中國擾台軍機就有增加的傾向。例如美日峰會聯合聲明發表前的4月12日，中國出動創歷史新高的25架軍機侵入台灣防空識別區，被視為對美日聯合聲明預料將提到台灣表達強烈不滿之舉。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月11日表示「試圖藉武力改變現狀是嚴重錯誤」等警告中國的發言，也使得中國強化擾台行為。

另一方面，從4月16日發表美日峰會聯合聲明至今，中國軍機擾台數量平均每天1.9架，比聲明發表前平均每天3.4架大幅減少；美日峰會聯合聲明發表後，至今也沒有發生單日超過10架軍機的大動作擾台。

最近2周內，有7天完全沒有共機擾台，其餘7天有一天出現2架最多、另6天都僅1架。天安門事件32周年的6月4日當天，布林肯批評天安門已成中國政府1989年殘暴行動的同義詞，當天也是僅1架共機擾台。

台國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，共機擾台次數「很明顯是受到美日峰會聯合聲明影響」。

蘇紫雲分析，中共為避免因台灣刺激到美國，也為了成功舉辦7月1日的中國共產黨創黨100周年，必須持續強化對國內展示中國軍事實力，因此近期對馬來西亞與菲律賓進行挑釁行為。

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