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6塊肌讓人流口水 閃靈Freddy晾絕招

記者林士傑／即時報導
閃靈的Live專輯「台灣閃閃爍」內含聯名的醫療口罩。圖／出日音樂提供
閃靈的Live專輯「台灣閃閃爍」內含聯名的醫療口罩。圖／出日音樂提供

閃靈上月發行「台灣閃閃爍」大港Live專輯，附贈聯名口罩，實況影片首播當日吸引20幾個國家的粉絲一起上線暢聊、交流，但所有人目光全落在主唱Freddy的精實身材，尤其那6塊肌更是為人津津樂道，紛紛跪求他的居家健身、飲食菜單。

影片來源：YouTube CHTHONIC 閃靈映像館

Freddy表示日常飲食簡單為主，可以買到什麼就吃什麼，大多是水煮雞肉、牛肉片、魚肉、蔬菜，自己在家靠著啞鈴或是利用牆壁、桌椅，做一些囚徒健身類型的鍛鍊，為此特地錄下靠牆「倒立」做伏地挺身練三角肌、肩膀的影片，號召眾人在家動起來！近來他都是WFH，一旦參與視訊會議又有所堅持，穿著筆挺襯衫、戴上口罩，鏡頭外的下半身則是短褲、拖鞋，相當居家。

他表示居家辦公之後反而拉長了工作時間，半夜也會接到緊急來電，有時在客廳開會則要叮嚀女兒不要入鏡，Freddy說：「很感謝同事們的諒解及包容。」他前段時間自費打完第1劑疫苗，目前自費停辦，第2劑配合指揮中心指示等待，另和藥師公會合作，提供免費醫用酒精給選區的前線人員抗疫。

「閃靈」主唱Freddy示範靠牆「倒立」做伏地挺身的運動。圖／出日音樂提供
「閃靈」主唱Freddy示範靠牆「倒立」做伏地挺身的運動。圖／出日音樂提供
閃靈闊別2年推出現場Live專輯「台灣閃閃爍」。圖／出日音樂提供
閃靈闊別2年推出現場Live專輯「台灣閃閃爍」。圖／出日音樂提供

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