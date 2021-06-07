台京元電停工及降載復工 晶片出貨吃緊 預估影響逾3成

封測大廠京元電爆發移工群聚感染，外籍移工全面停工，因人力不足，被迫降載復工，緊急調度台籍員工到生產線。有員工回到廠區時，戴上橡膠手套做好防疫。 記者黃仲裕／攝影

台灣晶圓封測測試大廠京元電子爆出群聚感染確診事件，停工及降載復工 影響超乎預期，京元電7日公布，在人力短少下降載復工，對6月營收 影響超過3成；但相關封測業估計整體影響還會再擴大，估計影響數至少逾4成，整體晶片 出貨勢必會延後，衝擊甚深。另一封測廠超豐員工確診升高，也令許多晶片廠緊張，目前因供不應求，超豐產品交期已從原先兩周拉長至兩個月以上，如果後續生產被疫情影響，將讓整體晶片供應吃緊的狀況更雪上加霜。

移工確診事件也從京元電延燒至超豐、智邦等科技廠，鴻海集團旗下的半導體設備廠京鼎，7日也公布有6名外籍移工確診。京鼎是台積電供應鏈成員，京鼎表示，已全面清消並決議自7日起停工2日，今天針對竹南廠全員430人（不含外籍移工）進全員快篩作業，估計停工將影響6月營收約2%至3%。

法人預料，京元電降載復工，聯發科、輝達、高通及聯詠等主力客戶將首當其衝，其中聯發科幾乎有一半比重的晶片委由京元電測試。

據調查，目前京元電主要大客戶已各自協調其他封測廠包括日月光、矽品、矽格、南茂及欣銓等支援，相關封測廠也正彙報能支援的機台數和可支援的晶片測式種類，以利將原本已拉至京元電的晶圓，轉至相關廠商。

但多數封測廠都無奈表示，能支援的產能極為有限，估計京元電降載短少逾4成以上的產能無法全數補足，且各家重新調配機台支援晶片廠自京元電轉移的訂單，也需幾個工作天才能完備，預料整體影響將會拖至7月，等京元電產能全數恢復才宣告紓解。

京元電原預估染疫僅影響6月產量約4%至6%，法人原也預估影響只是短暫，因而京元電7日股價開盤雖重挫，但午盤後翻紅，終場以當日最高價42.5元作收、上漲0.8元。不過，京元電7日在收盤後公告擴大營收，營收數達30%至35%，比預期嚴重，預料將衝擊後續股價表現。

京元電目前排名全球第8大封測廠、國內最大IC測試廠，全球前50大晶片廠，有56%需要京元電的測試服務。隨著晶片愈來愈先進，價值大幅提高，後段測試的重要地位大增，必須依靠京元電等測試廠提供晶圓測試、預燒及產品測試等服務。