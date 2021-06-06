台政院喊免費打疫苗 柯文哲諷：這時還搶功

台北市柯文哲宣布打新冠疫苗免費後，疫情指揮中心隨後宣布編列40億台幣預算，7日起，全台民眾接種公費疫苗由政府埋單。（圖：北市府提供）

台北市長柯文哲 前天宣布北市施打疫苗 免費，行政院隨後聲明表示已編列40億台幣預算 讓全民免費打疫苗，柯文哲昨天回說「現在這個時候還要搶功，很奇怪。」北市除了原本規畫市民一律免費，再加碼補助施打單位每劑100元人頭費，增加醫療院所施打意願。

柯文哲表示，中央編預算並沒有發公文給地方政府，當然他們不會知道有這樣的預算，但「編預算是一回事，政治的核心是執行力」，中央這兩天政策變來變去，反觀北市政策，過去不管是公費還是自費，統統免費。

為加快北市疫苗施打速度，柯文哲昨早在內部防疫會議中指示，提供合約醫療院所補助，增加院所施打意願。柯文哲說，他對施打疫苗態度是採生產線概念，不管中央給多少錢，北市合約醫療院所、診所協助打疫苗就給人頭費，「看打幾個人，市府就算多少錢給你」。

新北市長侯友宜則指出，他在兩天前就知道中央編預算免費打疫苗，新北相關準備工作都完成，目前有23處疫苗接種站，其中13處是大型接種站，預估最大量能一天可替2萬人施打。

行政院長蘇貞昌昨天指出，全國民眾施打疫苗都訂有優先順序，這次政院編列特別預算時有匡列，所有民眾依照指揮中心順序施打，不但疫苗不用錢，連掛號費、行政費用也由中央編列預算支應，請民眾有疫苗就趕快來打。指揮中心也說，現在無自費接種規畫，所以無自費負擔問題。