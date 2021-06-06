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網購寶可夢貨沒到 歹徒利用正規遊戲商進行三角詐騙

記者廖炳棋/台北報導
警方製作圖卡，說明歹徒如何利用正規遊戲商進行詐騙。記者廖炳棋/翻攝
警方製作圖卡，說明歹徒如何利用正規遊戲商進行詐騙。記者廖炳棋/翻攝

台刑事警察局提醒，新冠肺炎疫情期間網路交易盛行，詐騙集團多利用網際網路詐騙；近期警方發現，歹徒利用自己、買家及正規的第三方網路遊戲點數商組成三角詐騙局，歹徒居中搭橋詐騙，警方日前已公布類似案例，民眾網購要多加小心。

警方說，新竹市彭姓男子（28歲）創立多個Facebook假帳號，然後主動加入各討論遊戲卡的粉絲團來尋找被害人，聲稱專門兜售「稀有寶可夢遊戲卡片」透過私訊吸引被害人上鉤。

彭嫌先先向第三方網路遊戲點數商下訂單，表示要買遊戲點數，並索取遊戲點數商的匯款帳號；隨後將帳號提供給要買「稀有寶可夢遊戲卡片」的買家要求匯款，買家以為匯款給彭嫌，其實是匯到遊戲點數商帳戶；彭嫌收到買家匯款訊息後，取得遊戲點數後變現。

網購買家沒有收到貨，立即報警處理，不知情的第三方遊戲點數賣家金融帳戶，遭警方而設定為警示帳戶。彭嫌以此手法，至少詐騙數十人財物，刑事局電信偵查大隊與台南市刑大、新竹市第一警分局共組專案小組，日前鎖定彭嫌身分，上門搜索逮捕歸案，並搜出手機、存摺、毒品吸食器及臉書等電磁紀錄。

警方呼籲，對於網路購物一定要慎選合法平臺交易，最好先行過濾賣家交易評價或評估有無遭詐騙風險，不要聽信陌生人指示匯款，避免財物損失。針對網路交易詐騙如需查證，可直接向警政署165反詐騙諮詢專線或110洽詢，注意網路交易風險大，落實一聽二掛三查證原則，才能保障自身財產安全。

詐騙集團 警察 疫情

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