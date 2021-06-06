小貓躲引擎蓋...警察用手機出奇招「發喵喵聲」救出

台中市廖姓女子在前晚行經東區時，發現一隻野貓困在轎車引擎蓋內，廖女報警後，警方利用手機播放貓叫的影片，成功讓貓離開引擎室。圖／第三警分局提供

台中市廖姓女子前晚騎機車行經東區時，聽到路旁轎車的引擎蓋傳來貓叫，愛貓的廖女買來罐頭希望誘出野貓，但未成功，廖女報警到場協助，警方通知車主打開引擎蓋，但發現野貓躲的位置，無法伸手進入，當時陳姓巡佐靈機一動，拿出手機 播放貓叫的影片，沒想到成功引誘出野貓，避免野貓受傷。

台中市30多歲廖姓女子前晚6時許，騎機車行經東區建成路、振興路停等紅燈，聽到路旁一輛轎車的引擎蓋底下，不斷傳出貓叫聲，廖女買來罐頭，希望引誘野貓脫困，但計畫失敗，因廖女擔心車主開車時，若稍沒注意，就會啟動引擎，有可能導致野貓受傷，所以報警處理。

台中市第三警分局立德所巡佐陳俊清獲報到場，廖女求助「怎麼辦？有貓咪卡在車裡」，巡佐確認引擎蓋下方的確有傳出貓叫聲，因此先依車籍資料，通知車主到場協助。

經車主打開引擎蓋後，發現有一隻虎斑色野貓躲在引擎的縫隙中，雙手無法深入抓出，巡佐靈機一動，拿出手機，以關鍵字「貓叫聲」搜尋影片後撥放，沒想到野貓聽到貓叫聲後，就從引擎室的車輪縫隙中跑出，廖女趁隙抓住野貓。

廖女向警方表示，先把野貓帶去動物醫院檢查，確認沒有身體狀況後，她後續會飼養該隻野貓，也感謝警方的熱心協助。

第三警分局提醒，有些動物為了安全感喜歡在狹窄或隱蔽的角落棲息，路邊暫停的車底及引擎蓋等都是常發現小動物躲藏的地方，民眾開車前可以養成看看車底或拍打引擎蓋等習慣，多一份注意或許就能拯救一個小生命。