WSJ：疫情危機重創蔡英文支持率 可能影響8月公投結果

華爾街日報報導，疫情升溫、缺水及停電等三大危機，正在削弱台灣總統蔡英文（圖中）及執政民進黨政府的支持度，甚至可能會影響8月舉行的公投結果 。路透

去年由於圍堵疫情 有成、經濟擴張，以及獲得華府的表態支持，台灣 及其領導人蔡英文意氣風發。如今，在來自中國大陸的壓力與日俱增情況下，蔡總統面臨著可能削弱其聲望的三重危機：嚴重的乾旱、間間斷斷的停電，以及新冠肺炎確診病例激增。華爾街日報5日報導，只要這些問題未解決，蔡政府的支持率就會持續下降，可能影響8月舉行的各項公投結果。

報導並指出，最近幾天緊張局勢稍有緩解，因為各地再度降下大雨，以及更多的疫苗 陸續進來。 儘管如此，多重危機紛沓而來，正為在野的國民黨創造難得的機會。

在台灣民意基金會最近公布的民調中，蔡英文的支持度跌落 50% 以下。報導並指出，這幾項危機削弱了蔡英文的務實且能幹技術官僚的形象，並使她與北京維持微妙現狀的努力更加複雜化。儘管蔡英文不能再競選連任，但這些危機正在慢慢蠶食她所領導民進黨的政治命運。

台灣總統府的發言人說，此刻，當務之急是人民健康，而非聲望和選舉。這位發言人並表示，政府能夠理解並且接受批評。

在過去逾兩周半以來，台灣每天的新增確診人數都超過三位數，累計確診人數達到 11,298人，並已造成260人死亡，相較之前的不到1,200個確診病例，這些數字相當令人震驚。台灣大學社會系教授何明修說：「目前的疫情肯定對會對政府產生衝擊，因為人們現在有非常高的期望。」

報導說，台灣在疫苗接種方面嚴重落後其他亞洲已開發經濟體，截至6 月 4 日為止，全台2,400 萬人中約有 2.8% 接種了第一劑疫苗，部分原因是疫苗的採購緩慢，以及在這波疫情快速升溫之前許多台灣民眾覺得沒有接種的急迫性。

這波新疫情引發了對台灣醫療系統可能很快不堪重負的擔憂。 5月26日，台灣首屈一指的醫療機構台大醫院院長在個人臉書上呼籲提供更多資源，表示該院的加護病房已滿載。次日，台北市醫師協會警告說，該島的醫療量能正緊繃到極限。

北京曾表示願意提供台灣疫苗，但台灣衛生部長拒絕了此提議，說台灣人不敢使用它們。與此同時，國民黨批評說，蔡政府要求進口疫苗必須提供直接來自工廠的文件，並且不鼓勵企業和宗教團體捐贈在公開市場上採購的疫苗。國民黨主席江啟臣說：「為什麼政府仍在找藉口拒絕疫苗，以千百種理由阻撓以各種管道取得疫苗？」

除了疫情升溫外，蔡政府還面臨其他考驗，台灣半個世紀以來最嚴重的乾旱，使經濟成長主要引擎的半導體產業面臨缺水困境，並導致台北和其他主要城市大規模停電。雖然最近的幾場降雨緩解了乾旱，但停電繼續影響台灣的部分地區。執政民進黨的環保立委洪申翰說，停電說明了政府如何忽視台灣電力系統設計中的風險。他說，在電力需求旺盛的時期，台灣通常依靠水力發電做為「救援投手」。

國營的台電公司將停電歸咎於人為錯誤和歲修計畫。台大的何明修教授說：「民進黨執政五年多，有足夠的時間來解決問題，但還沒有完成工作。」他並指出國營企業長期存在管理問題。

儘管蔡英文已無連任壓力，但她的支持率將在8月的公投中扮演重要角色，包括可能會使與美國貿易協議談判複雜化的萊豬公投在內。成功大學政治學教授丁仁方說：「只要問題仍未解決，民眾對民進黨的滿意度就會繼續下降。」