美宣布贈台75萬劑疫苗 蔡英文：感謝拜登政府伸出援手

美國聯邦參議員譚美、蘇利文及昆斯訪問團台灣時間6日上午抵達台北松山機場，獲蔡英文總統接見。（圖：總統府提供）

美國 聯邦參議員譚美、蘇利文及昆斯訪問團台灣時間6日上午抵達松山機場，宣布將捐贈台灣75萬劑疫苗。蔡英文 總統接見時指出，十分感謝拜登政府伸出援手，將台灣列入第一波美國對外疫苗共享的名單當中，也感謝3位參議員居間協調的努力，「疫苗對台灣是及時雨，各位的幫忙，我們會銘記在心」。

蔡英文上午8時30分前往松指部貴賓室接見美國聯邦參議員訪團，她致詞時細數三位參議員的背景。她表示，譚美長年在美國國會為台灣發聲，尤其近期對台美經貿關係、台灣安全議題的關切，對台灣而言，是有力的支持；她身為女性及退伍軍人，更是著力於退伍軍人事務，以及女性和孕母的健康（women's and maternal health），而她的人生奮鬥故事，更是鼓舞了很多人，提供了一個典範。

蔡英文也說，蘇利文和台灣淵源很深，1996年台海飛彈危機時，是參與美軍巡弋任務的陸戰隊成員；在2019年，也擔任「台灣保證法」參院版的共同提案人。她還沒有當總統前，就和蘇利文參議員在華府見過面，過去五年以來，蘇利文參議員也曾兩度訪台，提供許多真摯、務實的建議。

蔡英文也說，昆斯前年第一次來台灣時，正是「台灣關係法 」立法滿40周年，當時也交換過許多寶貴的意見。去年，台美共同發起的「全球合作暨訓練架構（GCTF）」能夠成功獲得美國國會撥款支持，昆斯也是重要推手。

蔡英文表示，這幾年來，台美之間「真朋友，真進展」，三位參議員都扮演著重要的角色；對於雙方不斷深化夥伴關係，也一定體會最深。這次訪團特別在密集的韓國訪問行程之後，專程來到台灣，短暫停留三小時，帶來美國國會跨黨派支持台灣的訊息，再次展現台美堅若磐石的情誼，她要代表台灣人民致上最深的謝意。

蔡英文說，過去一年多來，台美跟理念相近國家共同面對疫情的挑戰。就在上個月，透過台美共同發起的「全球合作暨訓練架構」，台、美、日、英、澳也一起舉辦了線上研討會，互相分享疫苗接種的策略和防疫經驗。

蔡英文也說，這幾天來自美國和日本的支持，讓台灣有機會獲得更多的疫苗，而且能及時取得，更是台灣對抗疫情的一大助力。台灣十分感謝拜登政府伸出援手，將台灣列入第一波美國對外疫苗共享的名單當中，也感謝三位參議員居間協調的努力，「疫苗對台灣是及時雨，各位的幫忙，我們會銘記在心」。

蔡英文期待，接下來，透過與美、日等國的合作，台灣能度過眼前的挑戰，也能協助各國克服疫情、走向復甦之路。她相信，每一次的挑戰，每一次的互助，都讓彼此的關係更深、合作更廣。即使在疫情期間，台美雙方仍然在經貿、科學及技術、5G及電信安全等領域，建立了許多合作機制，也共同維護印太區域的自由、開放及和平繁榮。

蔡英文說，期盼未來能夠繼續一起努力，讓台美夥伴關係持續提升，在後疫情時代，為世界做出更多的貢獻。最後，蔡總統也再次感謝訪團在百忙之中，為正和疫情奮戰的台灣，帶來重要的支持訊息，並祝福訪團行程順利。