防中國…美原擬出動2軍機護航 以商務機性質抵台

AIT向機場申請有三架美軍運輸機台灣時間6日上午將抵台，但實際上僅有一架降落。（圖：讀者提供）

美國 聯邦參議員 譚美、蘇利文及昆斯台灣 時間6日上午搭乘美軍C-17運輸機攜帶疫苗抵達台北松山機場，進行3小時旋風式過境訪問。根據民航公司昨日的航班通報，此行原另有兩架C-12運輸機隨行，但今日抵台的僅有C-17運輸機，而在台灣的通報中，美軍航班是由美國在台協會申請為「AIT商務機」。

台灣海峽及北海上空今有雷雨雲，民間航跡追蹤APP顯示，兩岸戰機均未出海，美眾議員與軍機抵台，依往例研判中國大陸可能有反彈，AIT在飛行計畫中，即規畫美國參訪團一行由一架C-17戰略戰術運輸機、兩架C-12輕型運輸機組成，傳出參議員是搭乘C-12J及C-12U運輸機抵台。

根據AIT向機場申請與民航公司的航通報內容，這三架美軍軍機是AIT商務機的性質，預計在上午10時30分飛離松山機場後，兩架C-12將於14時返抵韓國，C-17則於14時飛返韓國Osan基地。

不過，上午飛抵松山機場的僅C-17運輸機，這架編號5105的C-17A「全球霸王III」戰略運輸機，來自美國夏威夷珍珠港-希肯聯合基地，隸屬太平洋空軍的第15聯隊。三位參議員也都搭乘這架航班。

民進黨立委羅致政上午透過臉書粉團，以「最難風雨故人來」為題貼文表示，在台灣對抗疫情的艱難時刻，繼前天日本捐贈124萬劑AZ疫苗抵台後，今天一早又有三位跨黨派美國聯邦參議員代表拜登政府搭乘軍機來台。

羅致政表示，記者會上，共和黨的Duckworth參議員宣布美國第一批要捐贈給國際社會的疫苗當中，將提供台灣75萬劑。如此一來，加上之前已經進來的15萬劑莫德納，以及日本的124萬劑AZ，6月底之前台灣已經確保有200萬劑疫苗到手。

他在貼文裡說，民主黨的Coons參議員，在致詞時特別感謝台灣在疫情肆虐初期，所提供給美國的各種協助，如今由美國來回報台灣，這代表夥伴盟友之間的互相扶持。

羅致政表示，民主黨的Sullivan參議員還特別提到台灣所捐贈給美國的上千萬片口罩，他更指著自己現場戴的這個口罩，上面印著Love from Taiwan以及兩國的國旗，而他們的訪問象徵Love from the Americans。

羅致政表示，這話讓他眼睛一亮，因為這個口罩是立法院「台美國會議員聯誼會」去年訂製贈送給美國聯邦參眾議員的口罩，身為聯誼會的會長，看到他戴著這個口罩，還親自說明意義，真的非常的感動。

他說，雖然只是3小時的旋風式訪問，但美國人民及政府對台灣的愛，一定會讓台灣人民永遠記在心中。