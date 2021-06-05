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曾「逃出共產追求自由」 參議員譚美：美不會拋下台灣

中央社／台北6日電
美國聯邦參議員譚美（前中）、蘇利文（前左二）、昆斯（前右二）台灣時間6日上午搭乘專機訪問台灣，台外交部長吳釗燮（前右）前往接機。（中央社）
美國聯邦參議員譚美（前中）、蘇利文（前左二）、昆斯（前右二）台灣時間6日上午搭乘專機訪問台灣，台外交部長吳釗燮（前右）前往接機。（中央社）

美國聯邦參議員譚美等人台灣時間6日上午抵台，她致詞時特別提及母親的家族原在廣東生活，當年徒步逃出中國掙脫共產主義、追求自由。「我的家族深知自由的代價，而我在此告訴各位，美國不會拋下你們孤軍奮戰。」

美國聯邦參議院譚美（Ladda Tammy Duckworth）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）、昆斯（Christopher Andrew Coons）等3位參議員訪問團，6日上午7時19分搭乘C-17運輸機飛抵松山機場，台外交部長吳釗燮及美國在台協會處長酈英傑等人接機。

譚美致詞時表示，「我們以朋友的身份抵台，台灣正面對疫情帶來的挑戰，這也就是為什麼我們3個跨黨派議員訪台是如此重要，朋友就是要互相幫忙」。

美國聯邦參議員譚美等三位參議員訪問團台灣時間6日上午搭乘專機抵達台灣。（中央社）
美國聯邦參議員譚美等三位參議員訪問團台灣時間6日上午搭乘專機抵達台灣。（中央社）

譚美指出，援台疫苗是3人與白宮官員來回討論數周後的決定。對美國而言，將台灣列入第一批疫苗接受方至關重要，「因為我們了解台灣迫切的需求，且珍視這段夥伴關係。」疫情爆發之初，台灣捐贈美國醫療用品挽救許多人的生命，「我要代表美國人向各位道謝」。

譚美接著提到，自己因為家人的因素特別想來台灣；她說，母親的家族原本在廣東潮州生活，為了逃離共產黨的壓迫，才徒步逃到泰國。「對我而言，在此支持（亞洲）區域另一個民主政體特別重要」。

譚美說，「我和我的家人都知道自由的代價。我在此告訴各位，美國不會讓你們孤軍奮戰。我們會在各位的身邊，確保台灣人民能獲得所需挺過疫情。」

蘇利文則說，根據美國憲法，參議院在美國的外交政策中扮演要角，基於台灣關係法，美國協助台灣抵抗脅迫。此外，美國對台灣的繁榮、民主及安全的支持堅實依舊，這種支持是跨黨派的，這個由民主、共和兩黨參議員組成的訪團，即是美國對台跨黨派支持的體現。

蘇利文強調，美國正以開放及合作的精神與美國友人、夥伴及盟國一同帶領國際救援工作，並提供數以百萬計的強效疫苗緩解全球疫情。「我們正與日本等合作夥伴、友人及盟邦密切協調相關事宜」，日本最近宣布向台灣人民提供重要的疫苗。

昆斯則說，有些國家質疑美國是否馳援台灣，美國認為此時此刻要清楚地讓在台灣的友人知道，「我們有意這麼做（協助台灣），是迫切且重要的作為。昆斯指出，參議院下周將對「戰略競爭法」進行投票，其中包括明確重申美台關係的條款，對於這項法案是否能獲跨黨派支持通過，昆斯表示，「我認為很有希望」。

美國 台灣關係法 疫情 譚美

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