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Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

感謝美贈疫苗 台外長：台灣必須戰勝、民主才能長存

記者鄭媁／即時報導
吳釗燮表示，他代表政府感謝美方帶來這個振奮人心的訊息。(取材自udn tv)
吳釗燮表示，他代表政府感謝美方帶來這個振奮人心的訊息。(取材自udn tv)

美國聯邦參議員譚美、蘇利文及昆斯訪問團於台灣時間6日上午7時19分抵達松山機場。譚美一抵台即宣布，美國將贈與台灣75萬劑疫苗。外交部長吳釗燮表示，他代表政府感謝美方帶來這個振奮人心的訊息。

吳釗燮表示，當前世界，尤其亞洲地區正面臨另一波新冠肺炎疫情的反撲，為對抗疫情並確保人民健康，台灣政府正在全力推動擴大疫苗接種，進口疫苗也陸續抵達中，非常感謝美國政府將台灣納入最近宣布的疫苗捐贈計畫。

吳釗燮表示，感謝3位參議員持續透過具體行動支持台灣，包括將台灣納入美國疫苗捐贈計畫，昆斯也提到納入美國參議院最新推動的戰略競爭法案中，對他們的來訪及傳達強而有力的支持，在此特別感謝。

吳釗燮表示，大家了解，任何國家都無法孤軍奮戰對抗新冠肺炎，在疫情爆發時，台灣對美國捐贈了醫療口罩及防護裝備，以協助美國第一線醫護人員，現在台灣面臨絕無僅有的抗疫挑戰，「當我們全力爭取疫苗進口的同時，又必須排除萬難，確保救援物資在運送過程中不至受到北京阻擾。」

吳釗燮指出，事實上，台灣對這些阻擾並不陌生，尤其是台灣在參與世界衛生組織的過程，但是台灣有很多理念相近國家給予支持，他們了解這不僅是關乎到台灣的國際地位，也是關乎極權侵略的時候保衛台灣的自由民主，台灣處在這個共享價值的最前線，「我們必須戰勝，民主才能長存。」

他也說，透過此次來訪振奮人心的訊息，台灣和美國在自由開放的印太地區作為絕佳的夥伴，有許多可以作為分享交流的事情。

訪團一行預計旋風式訪問台灣3小時，基於防疫考量，活動範圍僅限於松指部機場貴賓室；蔡英文總統則在8時30分親自會晤訪團。

台灣 美國 疫苗

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