3參議員訪台 其中有「拜登超級好朋友」

聯邦參議員譚美·達克沃絲（左）、聯邦參議員同時也是參議院軍事委員會成員丹尼爾‧蘇利文 （中）、聯邦參議員同時也是參議院外交委員會成員的克里斯多福‧昆斯（右）6日訪台，其中昆斯更是「拜登超級好朋友」。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

聯邦參議員 達克沃絲、蘇利文及昆斯率訪問團，將於6日訪問台灣。黨政人士表示，這次的訪問團中主要三位參議員是由跨黨派所組成，雖然黨派不同，但三位參議員都是長年堅定支持台灣的「台灣好朋友」，不僅其中有兩位曾經訪問過台灣，昆斯更是「拜登 超級好朋友」。

黨政人士指出，蘇利文曾在2016年，蔡英文甫就任總統時，隨已逝的前美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃訪台，蔡英文也在總統府內接見該訪問團；而更值得注意的是，承接拜登德拉瓦州參議員選區，並與拜登關係極為親近的昆斯，也在訪團成員當中，昆斯也是「台灣保證法」及「台北法」的共同提案人，更曾在2019年「台灣關係法 」40週年之際訪問台灣。

黨政人士表示，美國媒體曾揭露，與拜登友好的昆斯一度是國務卿的人選之一，而後來拜登任命了布林肯，並表達「需要昆斯留在參議院」，也顯見昆斯的重要性；這也是繼4月前聯邦參議員陶德訪台後，短時間內第二次有「拜登超級好朋友」訪問台灣。

黨政人士指出，這次訪問團是在訪問韓國後，專機、專程前來台灣訪問，顯見美方對台灣的重視，由於近期台灣疫情較為嚴峻，訪問團也展現高度誠意，完全配合相關防疫措施，因此將於6月6日當天抵離，在台灣炫風停留約3小時，活動範圍也僅限於國軍空軍松指部機場貴賓室，避免與大眾接觸，蔡英文也將於國軍松山空指部機場接見訪問團。