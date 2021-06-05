我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股逼近歷史新高 基建股下周表現備受關注

1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

3聯邦參議員6日過境訪台 將會見蔡英文

記者蔡晉宇／台北報導
聯邦參議員譚美·達克沃絲（左）、聯邦參議員同時也是參議院軍事委員會成員丹尼爾‧蘇利文 （中）、聯邦參議員同時也是參議院外交委員會成員的克里斯多福‧昆斯（右），將於6日訪台。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
聯邦參議員譚美·達克沃絲（左）、聯邦參議員同時也是參議院軍事委員會成員丹尼爾‧蘇利文 （中）、聯邦參議員同時也是參議院外交委員會成員的克里斯多福‧昆斯（右），將於6日訪台。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）率訪問團，將於6日訪問台灣。總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯歡迎美國訪團配合嚴格防疫規定，搭乘專機訪台，蔡英文總統預計將於明天上午8點半，於國軍松山空指部機場接見訪問團。

張惇涵表示，此次訪團由跨黨派聯邦參議員組成，預計雙方將就台美關係、區域安全等各項重要議題交換意見，尤其台灣正值面臨疫情挑戰之際，感謝訪團配合落實防疫規範訪問台灣，充分展現美國國會跨黨派對台灣的支持。

張惇涵指出，三位參議員皆長期堅定支持台灣，達克沃絲、蘇利文兩位參議員是聯邦參議院軍事委員會成員，多次力挺友台法案；昆斯參議員則是聯邦參議院外交委員會成員，也是「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）及「台北法」（TAIPEI Act）的共同提案人。

張惇涵表示，此次訪團也是聯邦參議院軍事委員會自去年全球疫情爆發以來，首度規畫的國際訪團，對於三位堅定支持台灣的參議員能在此時此刻訪台，總統府表達誠摯歡迎，並期待此行能讓台美在既有良好基礎上，進一步深化合作夥伴關係。

台灣 參議員 美國

上一則

台新冠死亡平均年齡72歲 發病8.3天去世

延伸閱讀

疫苗太慢惹民怨 蔡英文滿意度剩48.1%瀕死亡交叉

疫苗太慢惹民怨 蔡英文滿意度剩48.1%瀕死亡交叉
蔡英文：台灣將進入疫苗大規模施打階段

蔡英文：台灣將進入疫苗大規模施打階段
護理師遭確診者砍傷 蔡英文電話連線表達歉意

護理師遭確診者砍傷 蔡英文電話連線表達歉意
蔡英文曾批馬英九護航國產疫苗 馬辦： 現在呢

蔡英文曾批馬英九護航國產疫苗 馬辦： 現在呢

熱門新聞

台灣疫情大爆發，至今已半個多月，累計確診數達7225人。圖為台北市警察、環保局人員臨時被通知接種，讓醫院外出現排隊人潮，也增加感染風險。記者邱德祥／攝影

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

2021-06-01 17:17
兒子擔心自己撐不過這關，叮囑老母親「以後要聽醫護的話，人家說什麼都要做，要好好照顧自己」，醫護在旁聽著聽了後難過的掉下眼淚。(圖／台北慈濟醫院提供)

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

2021-05-31 16:48
全國疫情三級警戒，民眾盡量減少外出，但傳統市場仍是擠滿許多出門採買的民眾。圖為新北永和智光黃昏市場。記者季相儒／攝影

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

2021-05-29 17:11
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

2021-06-02 18:48
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

2021-05-28 17:29
鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向政府申請採購500萬劑德國BNT疫苗，1日向疾管署遞件。圖為郭台銘（右）與夫人曾馨瑩。（圖：永齡基金會提供）

購500萬劑BNT 鴻海40小時遞件 郭台銘：全島一心

2021-06-01 22:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺
快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認
半世紀懸案終破案 瑞柏15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

半世紀懸案終破案 瑞柏15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒