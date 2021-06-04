我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

違反臉書規定 川普遭處停權2年時間

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

台灣雙北暴雨淹水 中部缺水進帳少

記者黃有容、曹悅華、余采瀅、黑中亮、鄭國樑／台北報導
雨炸雙北 旱象未解 製表／生活組
雨炸雙北 旱象未解 製表／生活組

「彩雲」颱風4日讓台灣北部豪雨成災，也讓翡翠水庫預計進帳1,400萬噸的水，但是嚴重缺水的中部卻幾乎沒有收穫。水利署表示，根據氣象局資訊，中南部的降雨將集中在4日晚到5日一整天，且比4日更多、更寬、更廣，旱災中央災害應變中心下周一（7日）也將盤點這波降雨對全台水情的影響。

氣象局表示，今年第3號颱風彩雲已解除海上、陸上颱風警報，不過周末的梅雨鋒面更強烈，各地有雨，西半部和東北部慎防大雨或豪雨，南部山區恐有大豪雨。

台北4日遭雨神轟炸，信義區、南港區等淹水嚴重，南部民眾卻是「下午出大太陽」，南北猶如「像兩個世界」。根據水利署統計，截至4日下午4時止，這波降雨對翡翠水庫、新山水庫、鳶山堰、石門水庫皆有挹注，預期進帳近1,900萬噸的水；日月潭水庫也預計進帳80萬噸，寶山、寶二水庫只有少量增益，預期將有8萬噸水入庫。

台中山區偶有陣雨，對水情幫助有限。德基水庫4日蓄水率7.54%，進水量只剩每秒13立方公尺，較上周梅雨鋒面時下降不少。

氣象局表示，4日南有颱風、北有鋒面，北台灣降雨明顯，台北台大測站，出現209毫米時雨量，相當驚人；南投桶頭則有115毫米時雨量。

氣象局示警，鋒面會在台灣上空滯留到下周一，強度可能比首波梅雨還強，尤其周末對流旺盛展，各地陣雨、雷雨明顯，西半部和東北部下雨時間長，留意短時強降雨，有局部大雨跟豪雨的機率，南部山區則有局部大豪雨。

水利署表示，下周一旱災中央災害應變中心將針對這幾日降雨對各地水情燈號影響作討論。其中重點包括台中、苗栗、北彰化是否可能停止「供5停2」。目前設下「這波降雨在集水區超過110毫米」門檻，若達成，中部地區就能從「紅燈」退回「橙燈」。另也將討論二期稻作供灌情形。

因受鋒面接近及颱風外圍環流，加上瞬間強陣雨影響，北市富陽街上淹水，有車輛卡在路中...
因受鋒面接近及颱風外圍環流，加上瞬間強陣雨影響，北市富陽街上淹水，有車輛卡在路中。記者季相儒／攝影
因受鋒面接近及颱風外圍環流，加上瞬間強陣雨影響，北市富陽街上淹水，路旁的機車被大...
因受鋒面接近及颱風外圍環流，加上瞬間強陣雨影響，北市富陽街上淹水，路旁的機車被大水沖倒，水稍退後民眾開始整理環境。記者季相儒／攝影

台灣 日月潭

上一則

曹興誠：疫苗取得只是時間問題 籲心懷感激

延伸閱讀

國家氣象局發布嚴重雷雨警報 強風強雨造訪紐約

國家氣象局發布嚴重雷雨警報 強風強雨造訪紐約
日經：缺水電及疫情威脅台半導體 生產若停恐重創全球

日經：缺水電及疫情威脅台半導體 生產若停恐重創全球
雨炸北台灣 雙北淹水 新竹渴水

雨炸北台灣 雙北淹水 新竹渴水
彭博：台灣缺水缺電 凸顯氣候變遷帶來的脆弱性

彭博：台灣缺水缺電 凸顯氣候變遷帶來的脆弱性

熱門新聞

台灣疫情大爆發，至今已半個多月，累計確診數達7225人。圖為台北市警察、環保局人員臨時被通知接種，讓醫院外出現排隊人潮，也增加感染風險。記者邱德祥／攝影

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

2021-06-01 17:17
兒子擔心自己撐不過這關，叮囑老母親「以後要聽醫護的話，人家說什麼都要做，要好好照顧自己」，醫護在旁聽著聽了後難過的掉下眼淚。(圖／台北慈濟醫院提供)

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

2021-05-31 16:48
全國疫情三級警戒，民眾盡量減少外出，但傳統市場仍是擠滿許多出門採買的民眾。圖為新北永和智光黃昏市場。記者季相儒／攝影

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

2021-05-29 17:11
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

2021-06-02 18:48
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

2021-05-28 17:29
鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向政府申請採購500萬劑德國BNT疫苗，1日向疾管署遞件。圖為郭台銘（右）與夫人曾馨瑩。（圖：永齡基金會提供）

購500萬劑BNT 鴻海40小時遞件 郭台銘：全島一心

2021-06-01 22:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
少年版鴛鴦大盜 他12歲 她14歲 闖空門還對警開火

少年版鴛鴦大盜 他12歲 她14歲 闖空門還對警開火
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
最年輕演奏者 3歲華裔鋼琴天才 登卡內基音樂廳

最年輕演奏者 3歲華裔鋼琴天才 登卡內基音樂廳
中國製造新冠病毒？佛奇：電郵被「斷章取義」曲解

中國製造新冠病毒？佛奇：電郵被「斷章取義」曲解