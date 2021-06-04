台灣雙北暴雨淹水 中部缺水進帳少

雨炸雙北 旱象未解 製表／生活組

「彩雲」颱風4日讓台灣 北部豪雨成災，也讓翡翠水庫預計進帳1,400萬噸的水，但是嚴重缺水的中部卻幾乎沒有收穫。水利署表示，根據氣象局資訊，中南部的降雨將集中在4日晚到5日一整天，且比4日更多、更寬、更廣，旱災中央災害應變中心下周一（7日）也將盤點這波降雨對全台水情的影響。

氣象局表示，今年第3號颱風彩雲已解除海上、陸上颱風警報，不過周末的梅雨鋒面更強烈，各地有雨，西半部和東北部慎防大雨或豪雨，南部山區恐有大豪雨。

台北4日遭雨神轟炸，信義區、南港區等淹水嚴重，南部民眾卻是「下午出大太陽」，南北猶如「像兩個世界」。根據水利署統計，截至4日下午4時止，這波降雨對翡翠水庫、新山水庫、鳶山堰、石門水庫皆有挹注，預期進帳近1,900萬噸的水；日月潭 水庫也預計進帳80萬噸，寶山、寶二水庫只有少量增益，預期將有8萬噸水入庫。

台中山區偶有陣雨，對水情幫助有限。德基水庫4日蓄水率7.54%，進水量只剩每秒13立方公尺，較上周梅雨鋒面時下降不少。

氣象局表示，4日南有颱風、北有鋒面，北台灣降雨明顯，台北台大測站，出現209毫米時雨量，相當驚人；南投桶頭則有115毫米時雨量。

氣象局示警，鋒面會在台灣上空滯留到下周一，強度可能比首波梅雨還強，尤其周末對流旺盛展，各地陣雨、雷雨明顯，西半部和東北部下雨時間長，留意短時強降雨，有局部大雨跟豪雨的機率，南部山區則有局部大豪雨。

水利署表示，下周一旱災中央災害應變中心將針對這幾日降雨對各地水情燈號影響作討論。其中重點包括台中、苗栗、北彰化是否可能停止「供5停2」。目前設下「這波降雨在集水區超過110毫米」門檻，若達成，中部地區就能從「紅燈」退回「橙燈」。另也將討論二期稻作供灌情形。